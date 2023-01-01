Doktorlardan "Yapay Zekayı Durdurun" Çağrısı

Bir zarar örneğinin, daha koyu tenli hastalarda kan oksijen seviyelerini fazla tahmin eden ve hipoksilerinin yetersiz tedavisine neden olan yapay zeka güdümlü bir nabız oksimetrenin kullanılması olduğunu söylediler. Ancak yapay zekadan insan sağlığına ve hatta insan varlığına yönelik daha geniş, küresel tehditler konusunda da uyarıda bulundular.