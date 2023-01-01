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Balıklıgöl Normale Dönüyor

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl?de deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun rengi normale döndü. Göl ve çevresinde başlayan güçlendirme ile restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.

  1. Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından meydana gelen sel felaketlerinin etkilediği Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve bazı noktalarında hasar oluştu.

    Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından meydana gelen sel felaketlerinin etkilediği Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve bazı noktalarında hasar oluştu.

  2. Tahliye ve temizleme çalışmaları ile suyun yeniden berrak halini aldığı Balıklıgöl'de, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından başlatılan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, hayatın normale dönmesiyle hızlandı.

    Tahliye ve temizleme çalışmaları ile suyun yeniden berrak halini aldığı Balıklıgöl'de, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından başlatılan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, hayatın normale dönmesiyle hızlandı.

  3. Güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinirken, daha önce numaralandırılarak sökülen revak taşları, yeniden yerine monte edilmeye başlandı.

    Güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinirken, daha önce numaralandırılarak sökülen revak taşları, yeniden yerine monte edilmeye başlandı.

  4. Fore kazık yöntemiyle zemin güçlendirmesi yapılan ve tahliye kanalı yenilenen Balıklıgöl'e, balıkların herhangi bir sorun yaşamaması için sürekli temiz oksijen pompalanıyor.

    Fore kazık yöntemiyle zemin güçlendirmesi yapılan ve tahliye kanalı yenilenen Balıklıgöl'e, balıkların herhangi bir sorun yaşamaması için sürekli temiz oksijen pompalanıyor.

  5. Balıklıgöl normale dönüyor - 5 "YAKIN ZAMANDA AÇILACAK" Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önümüzdeki günlerde Balıkgöl'ün sağlamlaştırılan cephesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayacağını ifade etti.

    Balıklıgöl normale dönüyor - 5 "YAKIN ZAMANDA AÇILACAK" Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önümüzdeki günlerde Balıkgöl'ün sağlamlaştırılan cephesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayacağını ifade etti.

  6. Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklgöl?de deprem ve selin izlerinin silindiğini söyleyen Beyazgül, "Burası Urfa?nın kalbi, huzurun yeri. Burası adeta bir terapi merkezidir. Biz deprem ve sel zamanında burayı çok yakından takip ettik. Yaşanan felakette gölde çamur oranının arttığını gördük." dedi.

    Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklgöl?de deprem ve selin izlerinin silindiğini söyleyen Beyazgül, "Burası Urfa?nın kalbi, huzurun yeri. Burası adeta bir terapi merkezidir. Biz deprem ve sel zamanında burayı çok yakından takip ettik. Yaşanan felakette gölde çamur oranının arttığını gördük." dedi.

  7. Beyazgül şöyle devam etti: <br> Oksijen oranı düşmesin diye yoğun bir çalışma yürüttük. Şimdi misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Her gün gölden oksijen değerini aldık. Yaptığımız çalışmaların sonunda sel ve depreminin balıklarımıza ve gölümüze ciddi bir zarar vermediğini gördük. Felaketlerin ardından çamur renginin hakim olduğu gölde şimdi renk olumluya döndü." diye konuştu.

    Beyazgül şöyle devam etti:
    Oksijen oranı düşmesin diye yoğun bir çalışma yürüttük. Şimdi misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Her gün gölden oksijen değerini aldık. Yaptığımız çalışmaların sonunda sel ve depreminin balıklarımıza ve gölümüze ciddi bir zarar vermediğini gördük. Felaketlerin ardından çamur renginin hakim olduğu gölde şimdi renk olumluya döndü." diye konuştu.