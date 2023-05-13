Yıllar Sonra Gelen Kayahan İtirafı
Şarkıcı Nilüfer Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programının konuğu oldu. Ünlü şarkıcı, müzik hayatı hakkında konuşurken bir dönem yakın dostu olan Kayahan'la ilgili çarpıcı itirafta bulundu. (Yasemin.com)
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Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de sunduğu 'Fatih Aktaylı ile Bire Bir' programında şarkıcı Nilüfer'i konuk etti. Kariyeri ve karakteriyle ilgili ufak bir demeç veren Nilüfer, muhabbete usta sanatçı Kayahan'la soluk verdi.
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"O BENİ BULDU" 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Nilüfer, bu yolda Kayahan'ın kendisine olan desteğini aktardı. Konuya, "O beni buldu" diyerek başlayan Nilüfer, "Eurovision Şarkı Yarışması için bir şarkı yaptım, beraber söyler miyiz?" dedi. Kabul ettim ama şarkı Türkiye elemelerine takıldı. Sonrasında neredeyse 20 yıl beraber çalıştık" dedi.
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"KAYAHAN İLE DUYGULARIMIZLA HAREKET EDEN İNSANLARDIK"
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Nilüfer, Fatih Altaylı'nın "Niye kavga ettiniz?" sorusuna ise şöyle yanıtladı:
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"Kızdı bana. İşte oldu bir şeyler... Birbirimize kızdık. Başarıyı paylaşmak zordur. Egolar giriyor araya. Duygularımızla hareket eden insanlardık. Kırgınlıklar olabilir. İki taraf da inatçı olunca o zaman işler biraz daha uzun sürebiliyor. Ta ki onun rahatsızlığına kadar. Ben hastalığını duyar duymaz gittim. Sonra sık sık görüştük. Kayahan bu işin eziyetini çekmiş bir insan. O şarkıları günler boyu uğraşarak çıkardığını bildiğim için onun bir keyif sürmesini isterdim."