Yıllar Sonra Gelen Kayahan İtirafı

"Kızdı bana. İşte oldu bir şeyler... Birbirimize kızdık. Başarıyı paylaşmak zordur. Egolar giriyor araya. Duygularımızla hareket eden insanlardık. Kırgınlıklar olabilir. İki taraf da inatçı olunca o zaman işler biraz daha uzun sürebiliyor. Ta ki onun rahatsızlığına kadar. Ben hastalığını duyar duymaz gittim. Sonra sık sık görüştük. Kayahan bu işin eziyetini çekmiş bir insan. O şarkıları günler boyu uğraşarak çıkardığını bildiğim için onun bir keyif sürmesini isterdim."