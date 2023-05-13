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Salatalık Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!

En lezzetli besinler arasında yer alan ve diyetisyenlerin favori sebzeleri arasında yer alan salatalığı soyduktan sonra kabuklarını da değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz?

  1. En lezzetli besinler arasında yer alan ve diyetisyenlerin favori sebzeleri arasında yer alan salatalığı soyduktan sonra kabuklarını da değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlar bazı sebze ve meyvelerin kabuklarında yer alan faydalarından yararlanmak için çöpe atmak yerine alternatif olacak kullanım alanlarını öneriyor. Peki salatalık kabuğu ne işe yarar? İşte detaylar:

    En lezzetli besinler arasında yer alan ve diyetisyenlerin favori sebzeleri arasında yer alan salatalığı soyduktan sonra kabuklarını da değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlar bazı sebze ve meyvelerin kabuklarında yer alan faydalarından yararlanmak için çöpe atmak yerine alternatif olacak kullanım alanlarını öneriyor. Peki salatalık kabuğu ne işe yarar? İşte detaylar:

  2. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen salatalık aynı zamanda diyetlerin ve detoks sularının vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Önemli bir kısmı sudan oluşan salatalığın kendisi kadar kabuğununda büyük ölçüde faydası bulunuyor. İşte sırasıyla salatalık kabuğunun farklı kullanım alanları

    İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen salatalık aynı zamanda diyetlerin ve detoks sularının vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Önemli bir kısmı sudan oluşan salatalığın kendisi kadar kabuğununda büyük ölçüde faydası bulunuyor. İşte sırasıyla salatalık kabuğunun farklı kullanım alanları

  3. ÇORBALARDA VE YEMEKLERDE KULLANABİLİRSİNİZ Salatalık kabuklarını zeytinyağlı ve ekşi yemeklerde kullabilirsiniz. Hatta salatalık kabuklarını çorbanıza katarak güzel bir lezzet elde edebilirsiniz.

    ÇORBALARDA VE YEMEKLERDE KULLANABİLİRSİNİZ Salatalık kabuklarını zeytinyağlı ve ekşi yemeklerde kullabilirsiniz. Hatta salatalık kabuklarını çorbanıza katarak güzel bir lezzet elde edebilirsiniz.

  4. TEMİZLİKTE KULLANABİLİRSİNİZ Soyduğunuz salatalık kabuklarını mutfak tezgahını temizlerken kullanabilirsiniz. Özellikle leke olan yere sürdüğünüz takdirde inatçı olan kirleri yok edebilirsiniz.

    TEMİZLİKTE KULLANABİLİRSİNİZ Soyduğunuz salatalık kabuklarını mutfak tezgahını temizlerken kullanabilirsiniz. Özellikle leke olan yere sürdüğünüz takdirde inatçı olan kirleri yok edebilirsiniz.

  5. ÇAY YAPABİLİRSİNİZ! Salatalığın eşsiz faydalarından yararlanmak için salatalık kabuklarını kaynatıp çay niyetine tüketebilirsiniz.

    ÇAY YAPABİLİRSİNİZ! Salatalığın eşsiz faydalarından yararlanmak için salatalık kabuklarını kaynatıp çay niyetine tüketebilirsiniz.

  6. KİLO VERMEDE ETKİLİDİR Etkisi tam kanıtlanmasa da bazı kaynaklara göre salatalık kabukları tüketildiği takdirde kilo verimine yardımcı olmaktadır.

    KİLO VERMEDE ETKİLİDİR Etkisi tam kanıtlanmasa da bazı kaynaklara göre salatalık kabukları tüketildiği takdirde kilo verimine yardımcı olmaktadır.

  7. KÖTÜ KOKULARI YOK ETMEDE ETKİLİDİR Buzdolabında zamanla oluşan kötü kokuları yok etmede kullanabilirsiniz. Salatalık kabuğunun özelliklerinden biri çok kolay ve çabuk kötü kokuyu emme özelliğine sahip.

    KÖTÜ KOKULARI YOK ETMEDE ETKİLİDİR Buzdolabında zamanla oluşan kötü kokuları yok etmede kullanabilirsiniz. Salatalık kabuğunun özelliklerinden biri çok kolay ve çabuk kötü kokuyu emme özelliğine sahip.

  8. FARKLI TATLAR ELDE ETMEK İÇİN TURŞU YAPABİLİRSİNİZ! Son zamanlarda birçok farklı çeşitte yapılan turşulara bir yenisini katmak isterseniz kabuklarını çöpe atmak yerine turşu olarak değerlendirebilirsiniz.

    FARKLI TATLAR ELDE ETMEK İÇİN TURŞU YAPABİLİRSİNİZ! Son zamanlarda birçok farklı çeşitte yapılan turşulara bir yenisini katmak isterseniz kabuklarını çöpe atmak yerine turşu olarak değerlendirebilirsiniz.

  9. CİLT BAKIMINDA KULLABİLİRSİNİZ! Güney Asyalı kadınların güzellikte bir numaralı vazgeçilmez malzemelerinden biri salatalık kabuklarıdır. Cildi nemlendirmede çok etkili olan salatalık kabukları aynı zamanda cildi sıkılaştıran bir etkiye de sahiptir.

    CİLT BAKIMINDA KULLABİLİRSİNİZ! Güney Asyalı kadınların güzellikte bir numaralı vazgeçilmez malzemelerinden biri salatalık kabuklarıdır. Cildi nemlendirmede çok etkili olan salatalık kabukları aynı zamanda cildi sıkılaştıran bir etkiye de sahiptir.