Salatalık Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!

En lezzetli besinler arasında yer alan ve diyetisyenlerin favori sebzeleri arasında yer alan salatalığı soyduktan sonra kabuklarını da değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Uzmanlar bazı sebze ve meyvelerin kabuklarında yer alan faydalarından yararlanmak için çöpe atmak yerine alternatif olacak kullanım alanlarını öneriyor. Peki salatalık kabuğu ne işe yarar? İşte detaylar: