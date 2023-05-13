Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Ve Dolu
Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor.
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Ankara'da öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu.
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Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı.
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Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
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Hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.
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