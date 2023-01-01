Uğur Dündar'ın Provokatif Paylaşımına Tokat Gibi Yanıt!

Seçmene baskıcı bir dille seslenen Dündar'ın "Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik, özgürlükçü, liyakatı önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek, Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutmana karşılık ülkeyi geri götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek!" sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Karel, baskıcılığa karşı ders niteliğinde yanıt verdi.