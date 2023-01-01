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Uğur Dündar'ın Provokatif Paylaşımına Tokat Gibi Yanıt!

Tolga Karel, seçmene "Önünde iki yol var" diyerek baskıcı bir dille seslenen Uğur Dündar'a ders niteliğinde bir yanıt verdi. "21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk?" diyerek eski Türkiye'de yaşananlara işaret eden Karel'in sözleri takdir topladı.

  1. Bir dönem "Yaprak Dökümü" dizisinde oynadığı "Oğuz" karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, son dönemlerde gündeme yönelik yaptığı paylaşımlarla takdir topluyor.

    Bir dönem "Yaprak Dökümü" dizisinde oynadığı "Oğuz" karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, son dönemlerde gündeme yönelik yaptığı paylaşımlarla takdir topluyor.

  2. Yıllardır oyunculuk yapmamasına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, son olarak Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı provokatif paylaşıma verdiği yanıtla alkış topladı.

    Yıllardır oyunculuk yapmamasına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, son olarak Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı provokatif paylaşıma verdiği yanıtla alkış topladı.

  3. Seçmene baskıcı bir dille seslenen Dündar'ın "Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik, özgürlükçü, liyakatı önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek, Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutmana karşılık ülkeyi geri götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek!" sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Karel, baskıcılığa karşı ders niteliğinde yanıt verdi.

    Seçmene baskıcı bir dille seslenen Dündar'ın "Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik, özgürlükçü, liyakatı önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek, Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutmana karşılık ülkeyi geri götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek!" sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Karel, baskıcılığa karşı ders niteliğinde yanıt verdi.

  4. Dündar'ın aksine yalnızca yıllardır gözle görülen gerçekleri soru olarak yönelten Karel, "21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk? Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde ölen, rehin kalan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti. Gerçekten ben Uğur Dündar'ın söylediği bir ülke hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Dündar'ın aksine yalnızca yıllardır gözle görülen gerçekleri soru olarak yönelten Karel, "21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk? Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde ölen, rehin kalan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti. Gerçekten ben Uğur Dündar'ın söylediği bir ülke hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

  5. "Bu millet en güzel şeyleri hak ediyor" diyerek sözlerini sürdüren Karel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    "Bu millet en güzel şeyleri hak ediyor" diyerek sözlerini sürdüren Karel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  6. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda destek mesajı gelirken birçok kişi Dündar'ın söylemlerine ateş püskürdü.

    Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda destek mesajı gelirken birçok kişi Dündar'ın söylemlerine ateş püskürdü.