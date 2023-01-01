Togg CEO'su: Şu Ana Kadar 170'E Yakın Aracımızı Teslim Ettik

"FİYATLARDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK" Karakaş, T10X fiyatlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Fiyatlarda bir değişiklik yok. Şu an için bir ihtiyaç görmedik. Bu şu anlama gelmiyor. Fiyatımız yıl sonuna kadar sabit diye bir şey yok yani. Böyle bir böyle bir dünya yok zaten. Fiyatı pazar belirliyor. Ama şu anlaşılmasın yanlışlıkla, bunun özellikle altını çizmek isterim. Çok ilgi var diye fiyat arttırmak gibi bir şey yok bu dünyada. Sizi pazar anında cezalandırılır. O nedenle bizim kendimizi konumlandırmamız, pazardaki o endeksleri takip ediyoruz, ister tedarik zinciri olsun, ister her türlü bununla ilgili maliyete yönelik girdiler olsun... Bunların hepsini biz diğer profesyonel şirketler gibi profesyonelce takip ediyoruz ve ihtiyacımız olursa yeni bir fiyat listesi yayınlarız."