İşte İl İl 28. Dönem Milletvekilleri...
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.
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İşte il il 28. Dönem Milletvekilleri...
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