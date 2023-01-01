Milletvekili Adayı Olan Hangi Ünlü Meclis'e Gidecek?

Gazeteci Şebnem Bursalı da İzmir'den (AK Parti) milletvekili olan isimler arasında.

Oyuncu Kerem Fırtana, (YSP) İstanbul'dan milletvekili aday oldu. Fırtına YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.

Eski futbolcu Ünal Karaman (İYİ Parti) Konya'dan aday olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman siyaset hayatına Konya'dan giriyor.

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