Milletvekili Adayı Olan Hangi Ünlü Meclis'e Gidecek?
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerin aday listelerinde tanıdık yüzler de yer almıştı. Peki bu isimlerden kimler milletvekili oldu kimler Meclis?e giremedi?
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Eski futbolcu Gökhan Zan (İYİ Parti) Hatay'dan aday olmuştu. 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösteril Zan milletvekili seçilemedi.
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Eski futbolcu Ünal Karaman (İYİ Parti) Konya'dan aday olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre Karaman siyaset hayatına Konya'dan giriyor.
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Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (AKP), Antalya 7. sıradan aday gösterilen Kuddusi Müftüoğlu Meclis'e giremedi.
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Eski futbolcu Alpay Özalan (AKP) İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olmuştu. AKP'nin İzmir'den 8 vekil çıkarmasıyla Özalan yeniden Meclis'te.
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Milli yüzücü Umut Arman Sonay (AKP) İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday olmuştu. Sonay vekil seçilemedi.
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Müzisyen Yücel Arzen (AKP) İstanbul'da son sıradan milletvekili seçildi.
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Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu (AKP) Manisa'dan aday olmuştu. Yenişehirlioğlu milletvekilliği kazanan ünlülerden oldu.
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Oyuncu Özlem Balcı (MHP) Muğla'dan aday olmuştu. MHP şehirde millervekili çıkaramadı.
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Seda Sarıbaş (AKP) Aydın'dan aday olmuştu. AKP şehirde 3 milletvekili çıkardı. Arıbaş MEclis'e giren ünlülerden.
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Mehmet Aslantuğ (TİP) Muğla'dan aday oldu. TİP Muğla'dan vekil çıkaramadı.
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Serhat Özcan (TİP) Balıkesir'den aday oldu. TİP Balıkesir'den vekil çıkaramadı.
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İrfan Değirmenci (TİP) İzmir'den aday oldu. TİP İzmir'den vekil çıkaramadı.
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Davut Güloğlu (YRP) İstanbul'dan aday olmuştu. İstanbul'da 3 vekil çıkaran YRP kazananları arasında Güloğlu yok.
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İlyas Salman (TKP) İstanbul'dan aday oldu. TKP İstanbul'da aday çıkaramadı.
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Oyuncu Kerem Fırtana, (YSP) İstanbul'dan milletvekili aday oldu. Fırtına YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.
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Gazeteci-yazar Cengiz Çandar da Diyarbakır?dan Yeşil Sol Parti adına Meclis?e giren isimlerden.
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Mustafa Hulki Cevizoğlu da AK Parti?den seçilen isim.
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Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek artık milletvekili.
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Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İzmir'den milletvekili oldu.
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Gazeteci Şebnem Bursalı da İzmir'den (AK Parti) milletvekili olan isimler arasında.