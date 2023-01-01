Portakal'a Tarihi Ayar: Omurgayla İlgili Bir Sorunu Var!

Avukat Esennur Ezgi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin? Serdar Ortaç Türkiye?nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. ilkelliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek?"