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Portakal'a Tarihi Ayar: Omurgayla İlgili Bir Sorunu Var!

Fatih Portakal, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin isteği üstüne "Karabiberim" şarkısını söyleyen Serdar Ortaç'ın sanatçı kişiliğine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Sosyal medya kullanıcılarını öfkelendiren sözler üzerine ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan Portakal'a yanıt geldi.

  1. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için unutulmaz parçası 'Karabiberim'i seslendirmişti.

    Geçtiğimiz günlerde Mersin'de Gençlik Buluşması'nda sahne alan Serdar Ortaç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için unutulmaz parçası 'Karabiberim'i seslendirmişti.

  2. "Nebati Baba için okuyorum. Sizi seviyoruz" diyen Ortaç ile Nebati arasındaki diyalog sosyal medya kullanıcılarını gülümsetirken Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, Ortaç'ı hedef aldı.

    "Nebati Baba için okuyorum. Sizi seviyoruz" diyen Ortaç ile Nebati arasındaki diyalog sosyal medya kullanıcılarını gülümsetirken Sözcü TV Ana Haber Bülteni ile ekranlara geri dönen Fatih Portakal, Ortaç'ı hedef aldı.

  3. Ünlü sanatçının kişisel yorumunu hiçe sayan Portakal, Ortaç'a yersiz bir şekilde öfkelenerek "Sanatçı demiyorum, omurgasız biri. Methiyeler düzüyor; 'babacım' diyor ona. Artık nereden babasıysa bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

    Ünlü sanatçının kişisel yorumunu hiçe sayan Portakal, Ortaç'a yersiz bir şekilde öfkelenerek "Sanatçı demiyorum, omurgasız biri. Methiyeler düzüyor; 'babacım' diyor ona. Artık nereden babasıysa bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

  4. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ithamların ardında Serdar Ortaç, ilk olarak sosyal medyada yanıt vermek yerine Fatih Portakal'ı paylaştı ve yorumu sosyal medya kullanıcılarına bıraktı.

    Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ithamların ardında Serdar Ortaç, ilk olarak sosyal medyada yanıt vermek yerine Fatih Portakal'ı paylaştı ve yorumu sosyal medya kullanıcılarına bıraktı.

  5. Ardından yapılan saygısızlığı affetmeyen Ortaç, çizgisini bozmadan konuyu mahkemeye taşıdı.

    Ardından yapılan saygısızlığı affetmeyen Ortaç, çizgisini bozmadan konuyu mahkemeye taşıdı.

  6. Ünlü şarkıcının avukatı Esennur Ezgi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Portakal'a dava açacaklarını duyurdu.

    Ünlü şarkıcının avukatı Esennur Ezgi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Portakal'a dava açacaklarını duyurdu.

  7. Avukat Esennur Ezgi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:<br> "Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin? Serdar Ortaç Türkiye?nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. ilkelliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek?"

    Avukat Esennur Ezgi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
    "Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin? Serdar Ortaç Türkiye?nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. ilkelliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek?"

  8. Yaşananlar birçok kişi tarafından 'Fatih Portakal ayıp etmiş' ve 'Bir şarkı söylemekten konuyu nerelere getirmişler. Portakal'ın sanata da sanatçıya da saygısı yok' şeklinde yorumlandı.

    Yaşananlar birçok kişi tarafından 'Fatih Portakal ayıp etmiş' ve 'Bir şarkı söylemekten konuyu nerelere getirmişler. Portakal'ın sanata da sanatçıya da saygısı yok' şeklinde yorumlandı.

  9. Portakal'a tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

    Portakal'a tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

  10. "KEŞKE ARKANDA SERDAR KADAR İZ BIRAKABİLECEK BİRİ OLSAYDIN!" <br> Sosyal medya hesabından Portakal'a seslenen Akçıl, "Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde" şeklinde yorumda bulundu.

    "KEŞKE ARKANDA SERDAR KADAR İZ BIRAKABİLECEK BİRİ OLSAYDIN!"
    Sosyal medya hesabından Portakal'a seslenen Akçıl, "Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde" şeklinde yorumda bulundu.

  11. Ardından önceki gün oy kullandıktan sonra objektiflere yansıyan Sinan Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

    Ardından önceki gün oy kullandıktan sonra objektiflere yansıyan Sinan Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

  12. Ünlü şarkıcı, gazeteciler tarafından Portakal'a verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine "Serdar Ortaç çok değerli bir isimdir, omurgalı bir adamdır. Ona omurgasız diyenlerin omurgayla ilgili bir sorunu var herhalde. Bu kutuplaşma son bulmalı, her şeyin fazlası fazla. Ülke hayrına olan her şey kabulümüz olmalı." şeklinde konuştu.

    Ünlü şarkıcı, gazeteciler tarafından Portakal'a verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine "Serdar Ortaç çok değerli bir isimdir, omurgalı bir adamdır. Ona omurgasız diyenlerin omurgayla ilgili bir sorunu var herhalde. Bu kutuplaşma son bulmalı, her şeyin fazlası fazla. Ülke hayrına olan her şey kabulümüz olmalı." şeklinde konuştu.

  13. Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç hakkında yaptığı 'omurgasız' tartışmasına son noktayı koyan Akçıl'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

    Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç hakkında yaptığı 'omurgasız' tartışmasına son noktayı koyan Akçıl'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.