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Memur Ve Memur Emeklisinin Zamlı Maaşları Hesaplandı!

Kim ne kadar alacak yüzde 85 zam müjdesi...

  1. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar başladı.

    Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar başladı.

  2. Memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Maaşlara ek olarak refah payının dâhil edilmesi bekleniyor.

    Memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Maaşlara ek olarak refah payının dâhil edilmesi bekleniyor.

  3. En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.

    En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.

  4. Bu oranlarla kamuda görevli profesör, avukat, polis, öğretmenlerin Temmuz ayında alacakları maaşlar belli oldu.

    Bu oranlarla kamuda görevli profesör, avukat, polis, öğretmenlerin Temmuz ayında alacakları maaşlar belli oldu.

  5. Yüzde 30 zam oranıyla en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, yüzde 40 oranla 47 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 51 bin 80 liraya yükselecek.

    Yüzde 30 zam oranıyla en düşük profesör maaşı 44 bin 280 liraya, yüzde 40 oranla 47 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 51 bin 80 liraya yükselecek.

  6. Öğretmen maaşları aynı hesaplamaya göre, yüzde 30 zam oranıyla en düşük 20 bin 600 liraya, yüzde 40 oranla 22 bin 950 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 23 bin 730 lira olacak.

    Öğretmen maaşları aynı hesaplamaya göre, yüzde 30 zam oranıyla en düşük 20 bin 600 liraya, yüzde 40 oranla 22 bin 950 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 23 bin 730 lira olacak.

  7. En düşük polis memuru maaşları yüzde 30 zam oranıyla en düşük 23 bin 800 liraya, yüzde 40 oranla 26 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 27 bin 450 liraya ulaşacak.

    En düşük polis memuru maaşları yüzde 30 zam oranıyla en düşük 23 bin 800 liraya, yüzde 40 oranla 26 bin 700 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 27 bin 450 liraya ulaşacak.

  8. Avukat maaşları ise yüzde 30,40 ve 50 oranlarla göre en düşük 26 bin lira, 27 bin 950 ve 30 bin 85 liraya yükselecek.

    Avukat maaşları ise yüzde 30,40 ve 50 oranlarla göre en düşük 26 bin lira, 27 bin 950 ve 30 bin 85 liraya yükselecek.

  9. En düşük hemşire maaşı, yüzde 30 artış olursa 20 bin 300 liraya, yüzde 40 zamla 21 bin 900 lira, yüzde 50 artış olması halinde 23 bin 450 liraya yükselecek.

    En düşük hemşire maaşı, yüzde 30 artış olursa 20 bin 300 liraya, yüzde 40 zamla 21 bin 900 lira, yüzde 50 artış olması halinde 23 bin 450 liraya yükselecek.

  10. Mühendisler ise yüzde 30, 40 ve 50 zam ihtimalleriyle sırasıyla en düşük, 27 bin 700 lira, 29 bin 800 lira ve 32 bin lira maaş alacak.

    Mühendisler ise yüzde 30, 40 ve 50 zam ihtimalleriyle sırasıyla en düşük, 27 bin 700 lira, 29 bin 800 lira ve 32 bin lira maaş alacak.