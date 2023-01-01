2022'De 1 Milyon 35 Bin 795 Bebek Doğdu

Seçim 2023
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Meclis giremeyen ünlü isimler
Meclis giremeyen ünlü isimler
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü

2022'De 1 Milyon 35 Bin 795 Bebek Doğdu

Türkiye'de, 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 bebek doğdu.

  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 bebek doğumu gerçekleşti. Bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu. 15-49 yaş grubundaki bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı; 2001 yılında 2,38 çocukken; 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 bebek doğumu gerçekleşti. Bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu. 15-49 yaş grubundaki bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı; 2001 yılında 2,38 çocukken; 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti.

  2. DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA 2022'de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller 3,59 çocuk ile Şanlıurfa, 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak ile 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın oldu.

    DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA 2022'de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller 3,59 çocuk ile Şanlıurfa, 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak ile 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın oldu.

  3. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,84 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,13 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında 1,71 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,84 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,13 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında 1,71 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

  4. KABA DOĞUM HIZI BİNDE 12,2 Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken; 2022'de binde 12,2 oldu. 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken; 2022 yılında 12,2 doğum düştü. 2022'de kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il binde 7,4 ile Zonguldak oldu.

    KABA DOĞUM HIZI BİNDE 12,2 Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken; 2022'de binde 12,2 oldu. 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken; 2022 yılında 12,2 doğum düştü. 2022'de kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il binde 7,4 ile Zonguldak oldu.

  5. Türkiye'nin kaba doğum hızı AB üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek oldu. 2021 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülke binde 12 ile İrlanda, en düşük kaba doğum hızına sahip ülke ise binde 6,8 ile İtalya oldu. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda, 2022 yılında binde 107 ile 25-29 yaş grubunda oldu.

    Türkiye'nin kaba doğum hızı AB üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek oldu. 2021 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülke binde 12 ile İrlanda, en düşük kaba doğum hızına sahip ülke ise binde 6,8 ile İtalya oldu. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda, 2022 yılında binde 107 ile 25-29 yaş grubunda oldu.

  6. DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29,2 Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 olurken; 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,8 oldu. 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. En düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu.

    DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29,2 Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 olurken; 2022 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,8 oldu. 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. En düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu.

  7. 2022 yılında doğumların yüzde 3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşirken; bu doğumların yüzde 96,4'ü ikiz, yüzde 3,5'i üçüz ve yüzde 0,1'ü dördüz ve daha fazla bebek oldu. 2022 yılında doğumların yüzde 38,2'si ilk, yüzde 30,7'si ikinci, yüzde 17,5'i üçüncü, yüzde 12,7'si ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleşti.

    2022 yılında doğumların yüzde 3,2'si çoğul doğum olarak gerçekleşirken; bu doğumların yüzde 96,4'ü ikiz, yüzde 3,5'i üçüz ve yüzde 0,1'ü dördüz ve daha fazla bebek oldu. 2022 yılında doğumların yüzde 38,2'si ilk, yüzde 30,7'si ikinci, yüzde 17,5'i üçüncü, yüzde 12,7'si ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleşti.