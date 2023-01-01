2022'De 1 Milyon 35 Bin 795 Bebek Doğdu

DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA 2022'de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller 3,59 çocuk ile Şanlıurfa, 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak ile 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın oldu.