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Büyük Umutlarla Aday Oldular, Meclis'e Giremediler

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde siyasi partiler vekil listelerinde dikkat çeken popüler isimlere yer vermişti. Seçimlerin resmi olmayan geçici sonuçlarına göre bu isimlerden bazıları milletvekili seçilemedi. İşte listelerdeki en dikkat çeken ancak Meclis'e giremeyen bazı isimler.

  1. SAVCI SAYAN MECLİS DIŞINDA Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan ise seçilemedi.

    SAVCI SAYAN MECLİS DIŞINDA Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan ise seçilemedi.

  2. Seçimlere kendi parti logosuyla girme kararı alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise milletvekili seçilemedi.

    Seçimlere kendi parti logosuyla girme kararı alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise milletvekili seçilemedi.

  3. ESKİ FUTBOLCULAR SEÇİLDİ Mİ? Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu. Yine İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise seçilemedi.

    ESKİ FUTBOLCULAR SEÇİLDİ Mİ? Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu. Yine İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise seçilemedi.

  4. SANATÇI ADAYLARIN DURUMU Sanat dünyasından da bazı isimler Meclis'e girdi. Müzisyen Yücel Arzen AK Parti İstanbul Millletvekili seçildi. Yine AK Parti'den oyuncu Bahadır Yenişehiroğlu da Manisa Milletvekili oldu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı sanatçı Davut Güloğlu Meclis'e giremedi.

    SANATÇI ADAYLARIN DURUMU Sanat dünyasından da bazı isimler Meclis'e girdi. Müzisyen Yücel Arzen AK Parti İstanbul Millletvekili seçildi. Yine AK Parti'den oyuncu Bahadır Yenişehiroğlu da Manisa Milletvekili oldu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı sanatçı Davut Güloğlu Meclis'e giremedi.

  5. MHP Muğla Milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı da seçilemedi.

    MHP Muğla Milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı da seçilemedi.