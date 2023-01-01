2023 Kurban Bayramı tarihi, bu yaz tatil planlarını bayrama göre yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü?