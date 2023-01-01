Kurban Bayramı Ne Zaman, Bayram Tatili 9 Gün Mü?
Hem tatil yapmak hem de dini vazifeyi yerine getirmek için beklenen Kurban Bayramı tarihi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
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2023 Kurban Bayramı tarihi, bu yaz tatil planlarını bayrama göre yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü?
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2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.
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KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi