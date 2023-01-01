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İnsanlığın Şimdiye Kadar Tanık Olduğu En Büyük Kozmik Patlama

Bilim insanları, şimdiye kadar tanık olunan en büyük kozmik patlamayı tespit etti.

  1. ABD'li araştırmacılar, insanlığın şu ana kadar tanık olduğu en büyük kozmik patlamayı keşfetti. "AT2021lwx" adı verilen patlamanın parlaklığının üç yıl sürdüğü, çoğu süpernovanın ise sadece birkaç ay boyunca parlaklığını koruduğu aktarıldı.

    ABD'li araştırmacılar, insanlığın şu ana kadar tanık olduğu en büyük kozmik patlamayı keşfetti. "AT2021lwx" adı verilen patlamanın parlaklığının üç yıl sürdüğü, çoğu süpernovanın ise sadece birkaç ay boyunca parlaklığını koruduğu aktarıldı.

  2. DÜNYADAN 8 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIKTA Bununla birlikte, halen teleskoplar tarafından tespit edilen olayın, evren yaklaşık 6 milyar yaşındayken Dünya'dan yaklaşık 8 milyar ışık yılı uzakta meydana geldi.

    DÜNYADAN 8 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIKTA Bununla birlikte, halen teleskoplar tarafından tespit edilen olayın, evren yaklaşık 6 milyar yaşındayken Dünya'dan yaklaşık 8 milyar ışık yılı uzakta meydana geldi.

  3. Bilim insanları, ayrıca patlamanın parlaklığının, yıldızların süper kütleli kara deliklerin içine düştüğü gelgit bozulması olaylarından da üç kat daha parlak olduğunu açıkladı.

    Bilim insanları, ayrıca patlamanın parlaklığının, yıldızların süper kütleli kara deliklerin içine düştüğü gelgit bozulması olaylarından da üç kat daha parlak olduğunu açıkladı.

  4. PATLAMANIN NEDENİ NE? Gökbilimciler patlamanın, süper kütleli bir kara deliğin, Güneş?ten binlerce kat daha büyük olan geniş bir gaz veya toz bulutunu yutması ile meydana gelebileceğini belirtti.

    PATLAMANIN NEDENİ NE? Gökbilimciler patlamanın, süper kütleli bir kara deliğin, Güneş?ten binlerce kat daha büyük olan geniş bir gaz veya toz bulutunu yutması ile meydana gelebileceğini belirtti.

  5. Araştırmacılar, bulutun yörüngesinden çıkıp kara deliğe doğru uçmuş olmasının mümkün olduğunu söyledi. Buna göre, kara delik hidrojen bulutunun parçalarını yutarken, şok dalgaları muhtemelen bulutun kalıntıları boyunca ve kara deliğin etrafında dönen malzeme kütlesi tarafından defalarca yankılandı.

    Araştırmacılar, bulutun yörüngesinden çıkıp kara deliğe doğru uçmuş olmasının mümkün olduğunu söyledi. Buna göre, kara delik hidrojen bulutunun parçalarını yutarken, şok dalgaları muhtemelen bulutun kalıntıları boyunca ve kara deliğin etrafında dönen malzeme kütlesi tarafından defalarca yankılandı.

  6. Diğer taraftan AT2021lwx, 2022 yılında kaydedilen en parlak kozmik patlama olan GRB 221009A gama ışını patlamasını tahtından indirdi.

    Diğer taraftan AT2021lwx, 2022 yılında kaydedilen en parlak kozmik patlama olan GRB 221009A gama ışını patlamasını tahtından indirdi.

  7. "OLDUKÇA SIRA DIŞI" Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Dr. Philip Wiseman, "Bir tür süpernova ararken patlamaya tesadüfen rastladık. Çoğu süpernova olayı kaybolmadan önce sadece birkaç ay sürer. Bir cismin iki yıldan uzun süre parlak kalması oldukça sıra dışı bir durum." ifadelerini kullandı.

    "OLDUKÇA SIRA DIŞI" Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Dr. Philip Wiseman, "Bir tür süpernova ararken patlamaya tesadüfen rastladık. Çoğu süpernova olayı kaybolmadan önce sadece birkaç ay sürer. Bir cismin iki yıldan uzun süre parlak kalması oldukça sıra dışı bir durum." ifadelerini kullandı.