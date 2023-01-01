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EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor
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Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
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Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
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Günde 2 Yumurta Yerseniz...

Günde 2 yumurta yerseniz...

  1. TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLAR<br> Biyotin, B vitamini ve sindirilebilir besleyici proteinler saç ve cildin güçlenmesine katkıda bulunur. Tavuk yumurtalarında bulunan fosfolipitler, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler.

    TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLAR
    Biyotin, B vitamini ve sindirilebilir besleyici proteinler saç ve cildin güçlenmesine katkıda bulunur. Tavuk yumurtalarında bulunan fosfolipitler, toksinlerin karaciğerden atılmasını destekler.

  2. KANSER RİSKİNİ AZALTIR <br> Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.

    KANSER RİSKİNİ AZALTIR
    Bir araştırmanın sonuçlarına göre düzenli yumurta yemek kadınlarda meme kanserini %18 azaltıyor.

  3. KIRIŞIKLIKLAR AZALIR <br><br> Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.

    KIRIŞIKLIKLAR AZALIR

    Bu bilgi Hollandalı bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan anlaşılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların % 87'sinde yaşlılık lekeleri kayboldu ve cilt buruşukluğu kaldırıldı. Erkeklerin, göz çevresindeki kırışıklıklar gözle görülür şekilde düzeltildi.

  4. KİLO VERME HIZLANIR <br><br> Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.

    KİLO VERME HIZLANIR

    Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda tavuk yumurtası tüketimiyle düşük kalorili bir diyet uygularsanız, kilo verme iki kat hızlanıyor. Ayrıca selülitlerin kaybolması da bu sayede sağlanabilir.

  5. GÖRME BOZUKLUKLARINI DÜZELTİR<br><br> Yeni araştırmalar, tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu göstermiştir. Bu madde berrak ve keskin görme olaylarından sorumludur. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.

    GÖRME BOZUKLUKLARINI DÜZELTİR

    Yeni araştırmalar, tavuk yumurtalarının lutein yönünden zengin olduğunu göstermiştir. Bu madde berrak ve keskin görme olaylarından sorumludur. Düzenli yumurta görüşünüzü düzeltir.

  6. KOLESTEROL ÜRETİMİNİ ENGELLER <br> Daha önceki görüşlere karşın, yeni araştırmalar yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini ve bu nedenle sağlığımız için zararlı olmadığını gösterdi. Aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de yumurta yemek engeller. Buna ek olarak, yumurta trigliserit düzeylerini düşüren ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltan omega-3 asitlerini içerir.

    KOLESTEROL ÜRETİMİNİ ENGELLER
    Daha önceki görüşlere karşın, yeni araştırmalar yumurtadan alınan kolesterolün fosfatidlerle dengelendiğini ve bu nedenle sağlığımız için zararlı olmadığını gösterdi. Aynı zamanda vücudun kendi kolesterol üretimini de yumurta yemek engeller. Buna ek olarak, yumurta trigliserit düzeylerini düşüren ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini azaltan omega-3 asitlerini içerir.

  7. HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR <br><br> Beyin hücrelerinin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinden oluşur. Bu belirli vitaminin beynin en önemli yapı malzemesi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Eğer günde 2 yumurta yerseniz, vücudunuz bu besleyiciden yeterince faydalanır. Kolin eksikliği bellek azalmasına neden olur.

    HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

    Beyin hücrelerinin normal iletişimini sağlayan fosfolipitler, kolinden oluşur. Bu belirli vitaminin beynin en önemli yapı malzemesi olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Eğer günde 2 yumurta yerseniz, vücudunuz bu besleyiciden yeterince faydalanır. Kolin eksikliği bellek azalmasına neden olur.

  8. KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR<br> Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde vücuda balık yağı kadar fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalarda düzenli yumurta tüketenlerin kemiklerinin daha sağlıklı olduğu kaydedilmiştir.

    KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR
    Yumurta içeriğindeki D vitamini sayesinde vücuda balık yağı kadar fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalarda düzenli yumurta tüketenlerin kemiklerinin daha sağlıklı olduğu kaydedilmiştir.

  9. HORMONLARI DENGELİYOR <br><br> Yumurta, içeriğindeki B9 vitamini yani Folik asit sebebiyle hamilelik döneminde oldukça fayda sağlıyor. Yumurtanın içinde bulunan folik asit bebeğin engelli doğma ihtimalini düşürüyor.

    HORMONLARI DENGELİYOR

    Yumurta, içeriğindeki B9 vitamini yani Folik asit sebebiyle hamilelik döneminde oldukça fayda sağlıyor. Yumurtanın içinde bulunan folik asit bebeğin engelli doğma ihtimalini düşürüyor.