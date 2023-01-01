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Atatürk'ün Unutulmaz 19 Mayıs Sözleri

Atatürk'ün unutulmaz 19 Mayıs sözleri

  1. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak. Bu özel gün öncesi 19 Mayıs mesajları ile Atatürk'ün gençlik ve spor hakkında söylediği sözleri araştırılıyor. Sizler için en güzel 19 Mayıs sözleri ve resimli mesajlarını haberimizde derledik. İşte 19 Mayıs Kutlu Olsun mesajı ve sözleri...

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak. Bu özel gün öncesi 19 Mayıs mesajları ile Atatürk'ün gençlik ve spor hakkında söylediği sözleri araştırılıyor. Sizler için en güzel 19 Mayıs sözleri ve resimli mesajlarını haberimizde derledik. İşte 19 Mayıs Kutlu Olsun mesajı ve sözleri...

  2. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti?nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcı olarak kabul edilen bu gün; Atatürk'ün çok önem verdiği 'Türk Gençliği'ne armağan edilmiştir. Bizler de sizler için 19 Mayıs mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve resimli 19 Mayıs sözleri ile mesajları...

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti?nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcı olarak kabul edilen bu gün; Atatürk'ün çok önem verdiği 'Türk Gençliği'ne armağan edilmiştir. Bizler de sizler için 19 Mayıs mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve resimli 19 Mayıs sözleri ile mesajları...

  3. Gençliğin gücüyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım. <br> Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!

    Gençliğin gücüyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım.
    Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!

  4. 19 Mayıs'ı kutlamak için sporun, sağlığın ve birlikte hareket etmenin en güzel günlerinden biriyiz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

    19 Mayıs'ı kutlamak için sporun, sağlığın ve birlikte hareket etmenin en güzel günlerinden biriyiz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

  5. Bu özel günün coşkusunu gençlikle birlikte yaşamak, enerjimizi paylaşmak çok güzel! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

    Bu özel günün coşkusunu gençlikle birlikte yaşamak, enerjimizi paylaşmak çok güzel! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

  6. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!

    Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!

  7. Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!

    Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!

  8. Gençlik ateşiyle yanıp, sporun heyecanını yaşayan tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. <br> Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

    Gençlik ateşiyle yanıp, sporun heyecanını yaşayan tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.
    Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

  9. 19 Mayıs, gençlerimizin enerjisiyle aydınlanan bir gün. Gençlerimizin sporla büyümesini ve hayallerine ulaşmasını dilerim. Bayramımız kutlu olsun!

    19 Mayıs, gençlerimizin enerjisiyle aydınlanan bir gün. Gençlerimizin sporla büyümesini ve hayallerine ulaşmasını dilerim. Bayramımız kutlu olsun!

  10. Gençlik, umutla başlar, azimle devam eder ve başarıyla taçlanır. Gençlerimiz, bu ülkenin en büyük değeridir. 19 Mayıs'ta tüm gençlere saygı ve sevgilerimi sunuyor, geleceklerinin parlak olmasını diliyorum.

    Gençlik, umutla başlar, azimle devam eder ve başarıyla taçlanır. Gençlerimiz, bu ülkenin en büyük değeridir. 19 Mayıs'ta tüm gençlere saygı ve sevgilerimi sunuyor, geleceklerinin parlak olmasını diliyorum.

  11. Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. <br> Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.

    Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.
    Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.