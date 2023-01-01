Yavuz Bingöl Ateş Püskürdü! Siz Kimsiniz Ulan
Usta sanatçı Yavuz Bingöl 14 mayıs seçimleri sonrası deprem bölgesinde oy kullanan vatandaşları hedef alan CHP yandaş seçmenlerine ateş püskürdü.
-
Usta sanatçı Yavuz Bingöl 14 mayıs seçimleri sonrası deprem bölgesinde oy kullanan vatandaşları hedef alan CHP yandaş seçmenlerine ateş püskürdü. Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siz kimsiniz ulan" diyerek hesap sordu.
-
14 mayıs pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından deprem bölgelerinde yer alan vatandaşların oy tercihleri yüzünde eleştirilmesine sert çıktı.
-
Ak Parti'ye oy verdikleri için sosyal medyadan birçok ünlü tarafından da hakaretlere maruz kalan depremzedelere sahip çıktı.
-
Sessiz kalmayan Yavuz Bingöl Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
-
"SİZ KİMSİNİZ ULAN"
Bingöl yayınladığı gönderide, "Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür eden zavallılar... Siz gerçek birer zavallısınız. 90 gündür ben o insanlarla yan yanayım. Onlar yardım için gelene çadırındaki son çayı demleyip, son yemeğini ikram eden onurlu Anadolu insamızdır. Siz kimsiniz ulan..." yorumunda bulundu.
-