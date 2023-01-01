Yavuz Bingöl Ateş Püskürdü! Siz Kimsiniz Ulan

"SİZ KİMSİNİZ ULAN"

Bingöl yayınladığı gönderide, "Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür eden zavallılar... Siz gerçek birer zavallısınız. 90 gündür ben o insanlarla yan yanayım. Onlar yardım için gelene çadırındaki son çayı demleyip, son yemeğini ikram eden onurlu Anadolu insamızdır. Siz kimsiniz ulan..." yorumunda bulundu.