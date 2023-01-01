İstanbul'un İlçe Ve Semt İsimleri Nereden Geliyor!

KADIKÖY

Anadolu yakasının en eğlenceli yerlerinden biri olan Kadıköy rivayete göre, 8.yüzyılda Megara?lı göçmenler tarafından ?Khalkedon? adıyla kuruldu. Fatih Sultan Mehmet buranın fethinde bakımsız bir köy olduğunu düşünerek bu ilçenin bakımını üstlenmesi için bir kadı tayin etti. Bundan sonra ilçenin ismi ?Kadıköy? olarak anılmaya başladı.