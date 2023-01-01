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İstanbul'un İlçe Ve Semt İsimleri Nereden Geliyor!

İşte büyülü şehir olan İstanbul'un ilçe ve semt isimlerinin adının nereden geldiğinin hikayesi...

  1. Dünyanın her yerinden turist ağırlayan ve filmlere konu alan tarih kokan şehir İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinin başında geliyor. Hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında yer alan semtlerin isimleri gündem oldu. İşte büyülü şehir olan İstanbul'un ilçe ve semt isimlerinin adının nereden geldiğinin hikayesi...

    Dünyanın her yerinden turist ağırlayan ve filmlere konu alan tarih kokan şehir İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinin başında geliyor. Hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında yer alan semtlerin isimleri gündem oldu. İşte büyülü şehir olan İstanbul'un ilçe ve semt isimlerinin adının nereden geldiğinin hikayesi...

  2. BEBEK <br> İstanbul'un en popüler semtlerinden biri olan Bebek, Fatih Sultan Mehmet zamanında buranın muhafazası ?Bebek? lakaplı bir bölükbaşına veriliyor. Böylelikle Bebek ilçesi bir köşkü ve hasbahçesi olan bölükbaşı lakabıyla günümüze kadar anılmaya başlamış.

    BEBEK
    İstanbul'un en popüler semtlerinden biri olan Bebek, Fatih Sultan Mehmet zamanında buranın muhafazası ?Bebek? lakaplı bir bölükbaşına veriliyor. Böylelikle Bebek ilçesi bir köşkü ve hasbahçesi olan bölükbaşı lakabıyla günümüze kadar anılmaya başlamış.

  3. GALATA<br> Bizans zamanında bu ilçede çok fazla süthane olduğu için burası süt kelimesiyle anılıyordu. Başka bir rivayete göre ise, İtalyancada denize inen yol anlamındaki ?Galata? kelimesinden direkt olarak alındığı ifade ediliyor.

    GALATA
    Bizans zamanında bu ilçede çok fazla süthane olduğu için burası süt kelimesiyle anılıyordu. Başka bir rivayete göre ise, İtalyancada denize inen yol anlamındaki ?Galata? kelimesinden direkt olarak alındığı ifade ediliyor.

  4. PENDİK<br> Anadolu yakasında yer alan Pendik ilçesinin ismi Bizans döneminde her tarafı surlarla çevrili anlamındaki ?pantecion (pantiki)? kelimesinden gelir. Şu an kullanılan isim ise ?duvar? anlamına gelir ve İstanbul?u doğu tarafından gelebilecek olası bir saldırıdan kurtarabilmek için kullandığı bilinir.

    PENDİK
    Anadolu yakasında yer alan Pendik ilçesinin ismi Bizans döneminde her tarafı surlarla çevrili anlamındaki ?pantecion (pantiki)? kelimesinden gelir. Şu an kullanılan isim ise ?duvar? anlamına gelir ve İstanbul?u doğu tarafından gelebilecek olası bir saldırıdan kurtarabilmek için kullandığı bilinir.

  5. AKARETLER <br> Sultan Abdülaziz zamanında burada bir vakıf kurmak istemiş fakat bu kurulması düşünülen vakıf II.Abdülhamit döneminde kurulmuş. Vakıf Azizeye Camii?nin giderlerini karşılamak için oluşturulmuş. Böylelikle vakfın adı Akaretler olarak anılmaya başlanmış.

    AKARETLER
    Sultan Abdülaziz zamanında burada bir vakıf kurmak istemiş fakat bu kurulması düşünülen vakıf II.Abdülhamit döneminde kurulmuş. Vakıf Azizeye Camii?nin giderlerini karşılamak için oluşturulmuş. Böylelikle vakfın adı Akaretler olarak anılmaya başlanmış.

  6. KADIKÖY <br> Anadolu yakasının en eğlenceli yerlerinden biri olan Kadıköy rivayete göre, 8.yüzyılda Megara?lı göçmenler tarafından ?Khalkedon? adıyla kuruldu. Fatih Sultan Mehmet buranın fethinde bakımsız bir köy olduğunu düşünerek bu ilçenin bakımını üstlenmesi için bir kadı tayin etti. Bundan sonra ilçenin ismi ?Kadıköy? olarak anılmaya başladı.

    KADIKÖY
    Anadolu yakasının en eğlenceli yerlerinden biri olan Kadıköy rivayete göre, 8.yüzyılda Megara?lı göçmenler tarafından ?Khalkedon? adıyla kuruldu. Fatih Sultan Mehmet buranın fethinde bakımsız bir köy olduğunu düşünerek bu ilçenin bakımını üstlenmesi için bir kadı tayin etti. Bundan sonra ilçenin ismi ?Kadıköy? olarak anılmaya başladı.

  7. BEYKOZ Antik çağda ?Amykos? olarak adlandırılan ilçe, Yıldırım Beyazıt tarafından fethedildiğinde ?Amikos? olarak bilinen ilçe Beykoz olarak değiştiriliyor. İlçe ilk defa Bizanslılar tarafından Beykos ismi ile anılmış. ?Kos? Farsçada köy anlamına gelir ve ilçede zengin kişilerin oturmasından dolayı da Beykoz şeklinde isimlendirilmiş olabilir.

    BEYKOZ Antik çağda ?Amykos? olarak adlandırılan ilçe, Yıldırım Beyazıt tarafından fethedildiğinde ?Amikos? olarak bilinen ilçe Beykoz olarak değiştiriliyor. İlçe ilk defa Bizanslılar tarafından Beykos ismi ile anılmış. ?Kos? Farsçada köy anlamına gelir ve ilçede zengin kişilerin oturmasından dolayı da Beykoz şeklinde isimlendirilmiş olabilir.

  8. BEŞİKTAŞ <br> Rivayete göre; Hz.İsa?nın beşiği Kudüs?ten getirilerek Rahip Yuşka tarafından burada yaptırılan kiliseye konur. Bu sebeple önceden ilçe, taş beşik anlamına gelen ?Kone Petro? kelimesiyle adlandırılır. Daha sonra kiliseye Rumlar arasında ?Taş Beşik? denmiş ve söylenenlere göre rahip ölünce beşik Ayasofya?ya götürülmüş. İşte ilçenin ismi ufak bir değişikliğe uğrayarak bugüne gelmiş.

    BEŞİKTAŞ
    Rivayete göre; Hz.İsa?nın beşiği Kudüs?ten getirilerek Rahip Yuşka tarafından burada yaptırılan kiliseye konur. Bu sebeple önceden ilçe, taş beşik anlamına gelen ?Kone Petro? kelimesiyle adlandırılır. Daha sonra kiliseye Rumlar arasında ?Taş Beşik? denmiş ve söylenenlere göre rahip ölünce beşik Ayasofya?ya götürülmüş. İşte ilçenin ismi ufak bir değişikliğe uğrayarak bugüne gelmiş.

  9. BAKIRKÖY<br> Bizanslılar zamanında adını alan ilçeye, Bizanslar tarafından ?Makri Hori? deniyordu. 14. yüzyılda ilçeyi Osmanlıların fethetmesiyle ismi ?Makriköy? olarak değiştirildi. 1925?te ise yabancı kökenli kelimelerin değiştirilmesi sırasında bugünkü adını aldı.

    BAKIRKÖY
    Bizanslılar zamanında adını alan ilçeye, Bizanslar tarafından ?Makri Hori? deniyordu. 14. yüzyılda ilçeyi Osmanlıların fethetmesiyle ismi ?Makriköy? olarak değiştirildi. 1925?te ise yabancı kökenli kelimelerin değiştirilmesi sırasında bugünkü adını aldı.

  10. OKMEYDANI Savaş zamanında orayı fethetmeye giden ordu, kuşatmanın bir kısmını burada kurulan bir karargâhta geçirmiş. Bu olaydan sonra da o meydanın adı ?ok atılan yer? anlamına gelen Okmeydanı adını almış.

    OKMEYDANI Savaş zamanında orayı fethetmeye giden ordu, kuşatmanın bir kısmını burada kurulan bir karargâhta geçirmiş. Bu olaydan sonra da o meydanın adı ?ok atılan yer? anlamına gelen Okmeydanı adını almış.