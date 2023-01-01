Lamborghini'den Seçkin Müşterine Özel Model

Urus Performante, Lamborghini'nin Süper SUV serisinin en sportif ve en yüksek performanslı versiyonu. Yaklaşık 660 hp güç ve 850 Nm maksimum tork sağlayan çift turbo V8 motora sahip olan Performante 0'dan 100'e sadece 3.3 saniyede ulaşabiliyor.