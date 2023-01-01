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Lamborghini'den Seçkin Müşterine Özel Model

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, Urus Performante Essenza SCV12'yi ortaya çıkardı. Bu özel versiyondan sadece 40 adet üretilecek ve 40 seçkin müşteriye teslim edilecek.

  1. Lamborghini, seçkin müşterine özel bir Urus, versiyonu tanıttı. Urus Performante Essenza SCV12'ye sahip olmak isteyen 40 kişi daha önce Lamborghini'nin piste özel üretilen modeli Aventador SCV12'den almış olması gerekiyor.

    Lamborghini, seçkin müşterine özel bir Urus, versiyonu tanıttı. Urus Performante Essenza SCV12'ye sahip olmak isteyen 40 kişi daha önce Lamborghini'nin piste özel üretilen modeli Aventador SCV12'den almış olması gerekiyor.

  2. Yeni markanın zaten kendini yeterince özel hisseden müşterine daha seçkin olabilmeleri için sunduğu bir fırsat.

    Yeni markanın zaten kendini yeterince özel hisseden müşterine daha seçkin olabilmeleri için sunduğu bir fırsat.

  3. Urus Performante, Lamborghini'nin Süper SUV serisinin en sportif ve en yüksek performanslı versiyonu. Yaklaşık 660 hp güç ve 850 Nm maksimum tork sağlayan çift turbo V8 motora sahip olan Performante 0'dan 100'e sadece 3.3 saniyede ulaşabiliyor.

    Urus Performante, Lamborghini'nin Süper SUV serisinin en sportif ve en yüksek performanslı versiyonu. Yaklaşık 660 hp güç ve 850 Nm maksimum tork sağlayan çift turbo V8 motora sahip olan Performante 0'dan 100'e sadece 3.3 saniyede ulaşabiliyor.

  4. Aventador tabanlı pistlere özel üretilen SCV12, Lamborghini tarihindeki en güçlü V12 motora sahip. Özel model 6,5 litrelik bu motordan motordan 830 beygir güç alıyor.

    Aventador tabanlı pistlere özel üretilen SCV12, Lamborghini tarihindeki en güçlü V12 motora sahip. Özel model 6,5 litrelik bu motordan motordan 830 beygir güç alıyor.

  5. Aracın iç kabininde de yine özel detaylara yer verilmiş, siyah alcantara döşeme, parlak ve mat kaplamalı karbonfiber tasarımlar ve Essenza SCV12 logosuna yer verilmiş.

    Aracın iç kabininde de yine özel detaylara yer verilmiş, siyah alcantara döşeme, parlak ve mat kaplamalı karbonfiber tasarımlar ve Essenza SCV12 logosuna yer verilmiş.