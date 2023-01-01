Chatgpt Artık İphone'larda:

"YAPAY ZEKANIN SEÇMENLERİ YANILTMA POTANSİYELİ VAR"

Yapay zekanın seçmenleri manipüle etme ve yanıltma gibi potansiyellerinin olduğunu belirten Altman, bu konunun en büyük endişelerden biri olduğunu söyledi. Altman ayrıca, ABD hükümetinin güçlü yapay zeka modellerini geliştiren şirketlere lisans verme uygulamasıyla düzenlemeler getirebileceğini ifade etti. Lisans verme ve test zorunluluğunun yapay zeka modellerinin yeteneklerini sınırlamak için uygulanabileceğini de belirtti.