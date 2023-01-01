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Chatgpt Artık İphone'larda:

iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek?

  1. "GELECEK HAFTALARDA DİĞER ÜLKELERE GELECEK" <br> ChatGPT, ABD'deki iPhone'larda kullanıma sunuldu. App Store'da OpenAI tarafından yayımlanan tanıtım yazısında, "ABD'de bugün kullanıma başlıyoruz ve önümüzdeki haftalarda başka ülkelere de yayılacağız." denildi.

    "GELECEK HAFTALARDA DİĞER ÜLKELERE GELECEK"
    ChatGPT, ABD'deki iPhone'larda kullanıma sunuldu. App Store'da OpenAI tarafından yayımlanan tanıtım yazısında, "ABD'de bugün kullanıma başlıyoruz ve önümüzdeki haftalarda başka ülkelere de yayılacağız." denildi.

  2. OpenAl, ayrıca ChatGPT?nin iPhone uygulamasının, ?reklamlar arasında gezinmeden anında yanıtlar verdiği, özel tavsiyeler, yaratıcı ilham ve profesyonel girdi sağladığı ve yeni diller keşfetmek gibi öğrenme fırsatları sunduğu?nu aktardı.

    OpenAl, ayrıca ChatGPT?nin iPhone uygulamasının, ?reklamlar arasında gezinmeden anında yanıtlar verdiği, özel tavsiyeler, yaratıcı ilham ve profesyonel girdi sağladığı ve yeni diller keşfetmek gibi öğrenme fırsatları sunduğu?nu aktardı.

  3. GEÇEN KASIN AYINDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ <br>Bununla birlikte ChatGPT, ilk olarak geçen kasım ayında piyasaya sürüldü. Sohbet robotunun neredeyse her soruya inandırıcı bir şekilde insan benzeri yanıtlar, şiirler, mektup ve makaleler ile yanıt vermesi heyecan ve endişe yarattı.

    GEÇEN KASIN AYINDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ
    Bununla birlikte ChatGPT, ilk olarak geçen kasım ayında piyasaya sürüldü. Sohbet robotunun neredeyse her soruya inandırıcı bir şekilde insan benzeri yanıtlar, şiirler, mektup ve makaleler ile yanıt vermesi heyecan ve endişe yarattı.

  4. Ancak, iPhone'larda kullanıma açılana kadar sohbet robotu süresiz olarak bir bilgisayarda yaşayacak gibi görünüyordu.

    Ancak, iPhone'larda kullanıma açılana kadar sohbet robotu süresiz olarak bir bilgisayarda yaşayacak gibi görünüyordu.

  5. OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketi tarafından inşa edilenler gibi yapay zeka sistemlerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir oturumda bu hafta ABD senatörlerine "İnsanların bunu daha fazla kullanılmasını sağlamaya çalışmıyoruz." dedi.

    OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketi tarafından inşa edilenler gibi yapay zeka sistemlerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir oturumda bu hafta ABD senatörlerine "İnsanların bunu daha fazla kullanılmasını sağlamaya çalışmıyoruz." dedi.

  6. Altman, ABD Senatosu'ndaki bir komite önünde yapay zekanın kapsamı ve tehlikeleri hakkında ifade verdi. Altman, yapay zeka teknolojisinin düzenlenmesi için hükümetlerin müdahalede bulunmasının, hızla gelişen modellerle ilgili riskleri azaltmak için kritik olduğunu vurgulayarak milletvekillerini düzenleme yapmaya çağırdı.

    Altman, ABD Senatosu'ndaki bir komite önünde yapay zekanın kapsamı ve tehlikeleri hakkında ifade verdi. Altman, yapay zeka teknolojisinin düzenlenmesi için hükümetlerin müdahalede bulunmasının, hızla gelişen modellerle ilgili riskleri azaltmak için kritik olduğunu vurgulayarak milletvekillerini düzenleme yapmaya çağırdı.

  7. Altman, gelecek yıl yapılacak olan ABD seçimleriyle ilgili endişelerini dile getirdi ve yapay zeka modellerinin daha da geliştirileceğine dikkat çekti.

    Altman, gelecek yıl yapılacak olan ABD seçimleriyle ilgili endişelerini dile getirdi ve yapay zeka modellerinin daha da geliştirileceğine dikkat çekti.

  8. "YAPAY ZEKANIN SEÇMENLERİ YANILTMA POTANSİYELİ VAR" <br> Yapay zekanın seçmenleri manipüle etme ve yanıltma gibi potansiyellerinin olduğunu belirten Altman, bu konunun en büyük endişelerden biri olduğunu söyledi. Altman ayrıca, ABD hükümetinin güçlü yapay zeka modellerini geliştiren şirketlere lisans verme uygulamasıyla düzenlemeler getirebileceğini ifade etti. Lisans verme ve test zorunluluğunun yapay zeka modellerinin yeteneklerini sınırlamak için uygulanabileceğini de belirtti.

    "YAPAY ZEKANIN SEÇMENLERİ YANILTMA POTANSİYELİ VAR"
    Yapay zekanın seçmenleri manipüle etme ve yanıltma gibi potansiyellerinin olduğunu belirten Altman, bu konunun en büyük endişelerden biri olduğunu söyledi. Altman ayrıca, ABD hükümetinin güçlü yapay zeka modellerini geliştiren şirketlere lisans verme uygulamasıyla düzenlemeler getirebileceğini ifade etti. Lisans verme ve test zorunluluğunun yapay zeka modellerinin yeteneklerini sınırlamak için uygulanabileceğini de belirtti.

  9. OpenAI tarafından geliştirilen ve popüler hale gelen yapay zeka robotu ChatGPT, yapay zeka teknolojisindeki yarışın yeniden başlaması ve teknolojinin getirdiği risklerle ilgili endişeleri artırdı.

    OpenAI tarafından geliştirilen ve popüler hale gelen yapay zeka robotu ChatGPT, yapay zeka teknolojisindeki yarışın yeniden başlaması ve teknolojinin getirdiği risklerle ilgili endişeleri artırdı.

  10. Yapay zeka araçlarının çalışma, alışveriş ve iletişim gibi alanlarda değişiklik potansiyeline sahip olmaları, milyonlarca işin yerini alma riski ve yanlış bilgi yayma gibi suiistimallere neden olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

    Yapay zeka araçlarının çalışma, alışveriş ve iletişim gibi alanlarda değişiklik potansiyeline sahip olmaları, milyonlarca işin yerini alma riski ve yanlış bilgi yayma gibi suiistimallere neden olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.