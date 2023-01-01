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Nuri Sesigüzel Hayatını Kaybetti!

Usta müzisyen ve oyuncu Nuri Sesigüzel, 86 yaşında vefat etti. Sesigüzel'in ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu

  1. Nuri Sesigüzel'den acı haber geldi. Usta sanatçının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Nuri Sesigüzel'den acı haber geldi. Usta sanatçının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

  2. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Sanatçının ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.

    Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Sanatçının ölüm haberini İbrahim Tatlıses duyurdu.

  3. Tatlıses, "Ustaların ustası koca bir devir seninle kapandı. Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH?tan rahmet dilerim" dedi.

    Tatlıses, "Ustaların ustası koca bir devir seninle kapandı. Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH?tan rahmet dilerim" dedi.

  4. CENAZE TÖRENİ Sesigüzel için yarın öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçının cenazesi ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.

    CENAZE TÖRENİ Sesigüzel için yarın öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçının cenazesi ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.

  5. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel?e Allah?tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel?e Allah?tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

  6. NURİ SESİGÜZEL HAKKINDA Şanlıurfalı Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.

    NURİ SESİGÜZEL HAKKINDA Şanlıurfalı Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.