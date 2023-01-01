Nuri Sesigüzel Hayatını Kaybetti!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel?e Allah?tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.