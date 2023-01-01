Gülben Ergen De UFO Kurbanı Oldu!
Gülben Ergen de UFO kurbanı oldu!
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GAZİANTEP'te gece 2 yolcu uçağı kaptanının gökyüzünde bilinmeyen bir cisim görmesi üzerine Gaziantep Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Yüzlerce yolcu havaalanında mağdur oldu. Gece yarısı 1.5 saat uçağın içinde bekletildikten sonra indirilen ünlü sanatçı Gülben Ergen sosyal medya üzerinden kendilerine ses vermeyen yöneticilere isyan etti.
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Gaziantep'te UFO paniği yaşanıyor, Gece saat 00.30 sıralarında yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edilmesinin ardından Gaziantep Havalimanı karıştı. Gaziantep Havalimanı uçakların iniş ve kalkışına kapatılırken, Yüzlerce yolcu Gaziantep'te mahsur kaldı. O yolculardan biri de ünlü sanatçı Gülben Ergen oldu. Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.
Gaziantep?te gece saatlerinde 2 yolcu uçağının pilotları tarafından tanımlanamayan bir cisim (UFO) tespit edildi. Hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. İşte ayrıntılar...
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Dün Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Pazarcık ilçesinde Çocuklar Gülsün anaokulları serisinin 44'üncüsünün açılışını yapan Gülben Ergen, Gaziantep'ten İstanbul'a dönmek isterken UFO mağduru oldu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Gülben Ergen, "Gece yarısından beri uçak bulamıyoruz, perişan haldeyiz" dedi.
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Uçuşların durdurulmasıyla İstanbul?a dönemeyen Gülben Ergen, Twitter hesabından yaşadığı mağduriyete isyan ederek ?Dün gece Gaziantep Havaalanı?nda 1,5 saat uçağın içinde bekledik. Sonra güvenlik sebebiyle pistten dönüp, uçaktan indirilip havaalanında 2,5 saat bekledik. Şu an ne Gaziantep?ten ne Kahramanmaraş?tan ne Hatay?dan dönüş için yer bulamıyorum? dedi.
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Yetkililere seslenerek bir açıklama beklediklerini söyleyen Gülben Ergen, ?Gaziantep?te olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Dönüş uçağı bulamıyoruz ve çözüm sunan kimsemiz yok. Bu mesajı onlarca insan adına yazıyorum? ifadelerini kullandı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara cevap alamayan Gülben Ergen, UFO haberlerini alıntılayıp, "Bizi duyan bir yetkili yok mu?" diye sordu.
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Daha sonra iptal edilen seferlerin yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan Gülben Ergen, sözlerine şöyle devam etti: ?Biz uçağa gelmesek uçağın gitme hakkı var. Neden biz yolcuların kaçta gidebileceğimiz ile ilgili bilgilendirilme hakkımız yok? Herkes Twitter?a bakıyor. Havaalanındaki personel mahcup ve ne diyeceğini bilmez halde. Tüm yolcular perişan durumdayız.?
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Gülben Ergen gibi yüzlerce yolcu iptal edilen uçak seferleri nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda saatler beklemekten perişan oldu.