Gülben Ergen de UFO kurbanı oldu!

Gaziantep'te UFO paniği yaşanıyor, Gece saat 00.30 sıralarında yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edilmesinin ardından Gaziantep Havalimanı karıştı. Gaziantep Havalimanı uçakların iniş ve kalkışına kapatılırken, Yüzlerce yolcu Gaziantep'te mahsur kaldı. O yolculardan biri de ünlü sanatçı Gülben Ergen oldu. Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

Gaziantep?te gece saatlerinde 2 yolcu uçağının pilotları tarafından tanımlanamayan bir cisim (UFO) tespit edildi. Hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. İşte ayrıntılar...