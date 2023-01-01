Mahallenin Muhtarları'nın Seher'i Son Haliyle Şaşırtıyor
Nehir Danış'a bir de şimdi bakın!
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Mahallenin Muhtarları'nda oynadığı Seher rolü ile akıllarda yer edinen Nehir Danış, artık bir genç kız. Oyunculuğu da bırakan Nehir Danış, son hali ile oldukça merak ediliyor.
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1992 doğumlu Danış, Mahallenin Muhtarları dizisinde rol alarak oyunculuğa adımını atmıştı.
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Daha sonra birkaç projede rol alsa da küçük Nehir oyunculuğu bırakmış ve farklı bir iş kolunda ilerleme kararı almıştı.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü'nden mezun olan Danış, artık bu alanda çalışıyor.
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İşte Mahallenin Muhtarları'nın Seher'i Nehir Danış'ın son hali!
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