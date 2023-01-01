Nuri Sesigüzel'in Cenazesinde Neye Uğradığını Şaşırdı!
Nuri Sesigüzel'in cenazesinde neye uğradığını şaşırdı!
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Mahmut Tuncer, hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in cenaze törenine katıldı. Usta isim hakkında konuşurken Tuncer, bir kadından gelen soruyu duyunca tepkisiz kalamadı.
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Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Sesigüzel için düzenlenen cenaze namazında ünlü isimler de vardı. Bu isimlerden biri de Mahmut Tuncer'di
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Tuncer'in, cenaze töreni alanında basın mensuplarıyla röportaj yaptığı sırada bir kadın gelip "Mahmut Bey çok özür dilerim 20 liran var mı?" dedi.
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Mahmut Tuncer bu soru nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.
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Tuncer, soruyu soran kişiye ters ters bakarak "Sende 100 lira var mı? Yüzsüz müsün?" dedi. (SnobMagazin)