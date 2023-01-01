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'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'

Büyükşehir'in Hatay Mesaisi Sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asrın felaketinin ardından geçen 100 günü değerlendirdi

  1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asrın felaketinin ardından geçen 100 günü değerlendirdi ve bölgede yaşamın normale dönmesi adına yaptıkları çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asrın felaketinin ardından geçen 100 günü değerlendirdi ve bölgede yaşamın normale dönmesi adına yaptıkları çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

  2. Türkiye?yi yasa boğan 6 Şubat?taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine ulaşan ilk belediyelerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Depremin ilk haftası İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep?in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde görevlendirilen ve ayak basmadık köy ve mezra bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, ikinci haftadan itibaren de Hatay?da büyük bir seferberlik başlattı. Arama kurtarmada itfaiye, altyapıda BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımında BURFAŞ, ekmek temininde BESAŞ, su temininde Jeotermal A.Ş, meyve sebze temininde Tarım Peyzaj A.Ş başta olmak Büyükşehir?in bütün birim ve iştirakleri seferber edildi.

    Türkiye?yi yasa boğan 6 Şubat?taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine ulaşan ilk belediyelerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Depremin ilk haftası İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep?in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde görevlendirilen ve ayak basmadık köy ve mezra bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, ikinci haftadan itibaren de Hatay?da büyük bir seferberlik başlattı. Arama kurtarmada itfaiye, altyapıda BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımında BURFAŞ, ekmek temininde BESAŞ, su temininde Jeotermal A.Ş, meyve sebze temininde Tarım Peyzaj A.Ş başta olmak Büyükşehir?in bütün birim ve iştirakleri seferber edildi.

  3. 2500 personel görev aldı<br> Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin yaklaşık 2500 personeli dönüşümlü olarak afet bölgesinde görev alırken, 700?e yakın araçla afet bölgesinde çalışma yapıldı. Hatay?da yardımların dağıtımı, konteyner kent, çadır kent ve seyyar tuvaletlerin-duşların kurulumu için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, 7 Şubat?tan itibaren kurulan aşevlerinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin öğün sıcak yemek dağıttı. Altyapının iyileştirilmesi noktasında toplam 8 bin 500 metre içme suyu imalatı gerçekleştirilirken, 3 ayrı bölgede 110 dönüm alana kurulan 2000 konteynerden oluşan geçici yaşam alanlarında halen 10 bin kişi misafir ediliyor.

    2500 personel görev aldı
    Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin yaklaşık 2500 personeli dönüşümlü olarak afet bölgesinde görev alırken, 700?e yakın araçla afet bölgesinde çalışma yapıldı. Hatay?da yardımların dağıtımı, konteyner kent, çadır kent ve seyyar tuvaletlerin-duşların kurulumu için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, 7 Şubat?tan itibaren kurulan aşevlerinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin öğün sıcak yemek dağıttı. Altyapının iyileştirilmesi noktasında toplam 8 bin 500 metre içme suyu imalatı gerçekleştirilirken, 3 ayrı bölgede 110 dönüm alana kurulan 2000 konteynerden oluşan geçici yaşam alanlarında halen 10 bin kişi misafir ediliyor.

  4. Tüm hizmetlerimiz Hatay?da<br> Asrın felaketinin ardından geçen 100 günü değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk günkü performansla çalışmalarının aynen devam ettiğini vurguladı. Büyükşehir ekiplerinin halen bölgede olduğunu ve hayat tamamen normale dönene kadar da çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydeden Başkan Aktaş, ?Evde hasta bakımından, sinekle mücadeleye kadar Bursa?da ne hizmet veriyorsak, aynısını Hatay?da da yapıyoruz. Antakya?da kurduğumuz 2 adet koordinasyon merkezi ile kente gelen yardım malzemelerini, Antakya, Samandağ, Defne gibi zarar görmüş bütün ilçelerdeki 132 mahalle ve köye ulaştırıyoruz? dedi.

    Tüm hizmetlerimiz Hatay?da
    Asrın felaketinin ardından geçen 100 günü değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk günkü performansla çalışmalarının aynen devam ettiğini vurguladı. Büyükşehir ekiplerinin halen bölgede olduğunu ve hayat tamamen normale dönene kadar da çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydeden Başkan Aktaş, ?Evde hasta bakımından, sinekle mücadeleye kadar Bursa?da ne hizmet veriyorsak, aynısını Hatay?da da yapıyoruz. Antakya?da kurduğumuz 2 adet koordinasyon merkezi ile kente gelen yardım malzemelerini, Antakya, Samandağ, Defne gibi zarar görmüş bütün ilçelerdeki 132 mahalle ve köye ulaştırıyoruz? dedi.

  5. Afetzedelerin yanındayız<br> Depremin ardından Bursa?ya gelen afetzedeleri de bir an olsun yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Depremzedelerin, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Bursa?ya geliş ve gidişlerinde BBBUS ile ücretsiz ulaşımlarını sağladık. Yine deprem bölgelerinden Bursa?ya gelen afetzedeleri yalnız bırakmadık ve açtığımız kardeşlik mağazası ile giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Kardeş kart uygulaması ile Bursa?ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağladık. Hâlen 22 bin 600 afetzede, Büyükşehir uygulamamız olan Kardeş Kart?tan yararlanıyor. Ayrıca depremzedelerden, mesken aboneliği yapılırken 'içme suyu abonelik teminat bedeli? tahsil etmiyoruz. Yurtlarda kalan ilk, orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için her gün depremzede öğrencilerimize, otobüslerle 6 ayrı okula servis hizmeti sunuyoruz. Bunun yanında üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan kardeşlerimizin, hazırlık sürecinden geri kalmamaları için ücretsiz YKS kurslarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Tüm depremzede kardeşlerimiz için hayat tamamen normale dönene kadar hem Hatay?daki mesaimize hem de Bursa?daki afetzedelere yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz? dedi.

    Afetzedelerin yanındayız
    Depremin ardından Bursa?ya gelen afetzedeleri de bir an olsun yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Depremzedelerin, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Bursa?ya geliş ve gidişlerinde BBBUS ile ücretsiz ulaşımlarını sağladık. Yine deprem bölgelerinden Bursa?ya gelen afetzedeleri yalnız bırakmadık ve açtığımız kardeşlik mağazası ile giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Kardeş kart uygulaması ile Bursa?ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağladık. Hâlen 22 bin 600 afetzede, Büyükşehir uygulamamız olan Kardeş Kart?tan yararlanıyor. Ayrıca depremzedelerden, mesken aboneliği yapılırken 'içme suyu abonelik teminat bedeli? tahsil etmiyoruz. Yurtlarda kalan ilk, orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için her gün depremzede öğrencilerimize, otobüslerle 6 ayrı okula servis hizmeti sunuyoruz. Bunun yanında üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan kardeşlerimizin, hazırlık sürecinden geri kalmamaları için ücretsiz YKS kurslarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Tüm depremzede kardeşlerimiz için hayat tamamen normale dönene kadar hem Hatay?daki mesaimize hem de Bursa?daki afetzedelere yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz? dedi.