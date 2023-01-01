Büyükşehir'in Hatay Mesaisi Sürüyor

Afetzedelerin yanındayız

Depremin ardından Bursa?ya gelen afetzedeleri de bir an olsun yalnız bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ?Depremzedelerin, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından Bursa?ya geliş ve gidişlerinde BBBUS ile ücretsiz ulaşımlarını sağladık. Yine deprem bölgelerinden Bursa?ya gelen afetzedeleri yalnız bırakmadık ve açtığımız kardeşlik mağazası ile giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Kardeş kart uygulaması ile Bursa?ya gelen depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağladık. Hâlen 22 bin 600 afetzede, Büyükşehir uygulamamız olan Kardeş Kart?tan yararlanıyor. Ayrıca depremzedelerden, mesken aboneliği yapılırken 'içme suyu abonelik teminat bedeli? tahsil etmiyoruz. Yurtlarda kalan ilk, orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için her gün depremzede öğrencilerimize, otobüslerle 6 ayrı okula servis hizmeti sunuyoruz. Bunun yanında üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan kardeşlerimizin, hazırlık sürecinden geri kalmamaları için ücretsiz YKS kurslarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Tüm depremzede kardeşlerimiz için hayat tamamen normale dönene kadar hem Hatay?daki mesaimize hem de Bursa?daki afetzedelere yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz? dedi.