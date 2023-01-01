Bursa'da Akıllı Şehre Dönüşüm Başlıyor

Gençler için çok değerli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da teknolojinin, şehirlerde verimi ve konforu arttırmak, şehrin ahalisinin hayat standartlarını yükseltmek için şehirleri ileriye taşıyacak en önemli konulardan bir tanesi haline geldiğini söyledi. Bir zamanlar akıllı şehirciliğin sadece, trafikteki sinyalizasyon sistemlerinin otomasyonu olarak algılandığını hatırlatan Varank, ?Ama artık hayatın her alanında akıllı şehir uygulamaları ve teknolojileri var. Aslında her şeyin temelinde insan kaynağı var. Şehircilik teknolojileri ürünleri kendi kendine ortaya çıkmıyor. Uzaydan da gelmiyor. Dolayısıyla bunları geliştirecek olan yine insan ve burada insan kaynağına yatırım yapmak üzere de çok farklı uygulamalar yapıldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle yazılım öğretecek bir ekosistemi burada kuruyor olması Bursa'nın gençleri için çok değerlidir? diye konuştu.