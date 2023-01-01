Bursa'da Akıllı Şehre Dönüşüm Başlıyor

Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 351 bini aştı
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 351 bini aştı
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'

Bursa'da Akıllı Şehre Dönüşüm Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, Bursa?nın akıllı şehre dönüşüm sürecini hızlandıracak.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, Bursa?nın akıllı şehre dönüşüm sürecini hızlandıracak ve bu alanlardaki girişimci adayı gençlere teknolojik altyapıdan ücretsiz üyelik anlaşmalarına kadar pek çok fırsatlar sunacak.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, Bursa?nın akıllı şehre dönüşüm sürecini hızlandıracak ve bu alanlardaki girişimci adayı gençlere teknolojik altyapıdan ücretsiz üyelik anlaşmalarına kadar pek çok fırsatlar sunacak.

  2. Belediyeler arasında Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı?nı kuran ilk belediye olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yine bir ilke imza atarak B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?ni hizmete açtı. Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için kurulan merkezde, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi desteklenecek. Girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak olan merkezde aynı zamanda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yerli ve millî teknolojilerin üretilmesi de teşvik edilecek. Bursa?nın akıllı şehre dönüşüm sürecini hızlandıracak olan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?nin tanıtımına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

    Belediyeler arasında Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı?nı kuran ilk belediye olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yine bir ilke imza atarak B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?ni hizmete açtı. Yerli ve millî teknoloji hamlesini desteklemek amacıyla, girişimci adayı gençler ve girişimciler için kurulan merkezde, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi desteklenecek. Girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak olan merkezde aynı zamanda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yerli ve millî teknolojilerin üretilmesi de teşvik edilecek. Bursa?nın akıllı şehre dönüşüm sürecini hızlandıracak olan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?nin tanıtımına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

  3. Teknolojide son trendler<br> Moderatörlüğünü Tech Influencer Hakkı Alkan?ın yaptığı ?Akıllı Şehir Olma Yolunda İnavosyon? konulu söyleşiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?nin fikir temellerinin 4 yıl önce atıldığını söyledi. Merkezde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, ?Burada akıllı şehircilik temasına özel, teknolojinin son trendlerini yakalamayı sağlayacak, kapasite geliştirici yazılımcı geliştirme programı, tasarım odaklı düşünme eğitimi, animasyon yazılımı gibi eğitimler düzenleyeceğiz. Şirketleşmeye hazır girişimciler için ticarileşme, prototipleme atölyesi, alternatif fon kaynakları önerme destekleri sunacağız."

    Teknolojide son trendler
    Moderatörlüğünü Tech Influencer Hakkı Alkan?ın yaptığı ?Akıllı Şehir Olma Yolunda İnavosyon? konulu söyleşiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi?nin fikir temellerinin 4 yıl önce atıldığını söyledi. Merkezde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, ?Burada akıllı şehircilik temasına özel, teknolojinin son trendlerini yakalamayı sağlayacak, kapasite geliştirici yazılımcı geliştirme programı, tasarım odaklı düşünme eğitimi, animasyon yazılımı gibi eğitimler düzenleyeceğiz. Şirketleşmeye hazır girişimciler için ticarileşme, prototipleme atölyesi, alternatif fon kaynakları önerme destekleri sunacağız."

  4. "Ayrıca ortak çalışma alanlarında çalışma imkânı da olacak. Merkeze gelen girişimciler ile yatırımcıların buluşmasını sağlayacağız. Girişimcilere yönelik yarışmaların planlanması, girişimlerin tanıtımlarının ilgili platformlarda yapılması, mevcut ağlara dâhil olunmasını sağlayacağız. Ürünlerinin pazar araştırmasını veya tanıtımını yapmak isteyen firmalara yönelik hizmetler sunacağız. Yeni teknolojik ürün sergileme, ürün ile ilgili analiz raporlama gibi destekler vereceğiz. B-CUBE?e gelen girişimci adayı gençlere ve girişimcilere özel; teknolojik altyapı destekleri, teknolojik makine ve ekipmanlar, prototipleme-ürün geliştirme atölyesi, özel indirim ve ücretsiz üyelik anlaşmaları, tanıtım desteği, iş ve yatırımcı ağı destekleri gibi bazı imkânlar da sunacağız? diye konuştu.

    "Ayrıca ortak çalışma alanlarında çalışma imkânı da olacak. Merkeze gelen girişimciler ile yatırımcıların buluşmasını sağlayacağız. Girişimcilere yönelik yarışmaların planlanması, girişimlerin tanıtımlarının ilgili platformlarda yapılması, mevcut ağlara dâhil olunmasını sağlayacağız. Ürünlerinin pazar araştırmasını veya tanıtımını yapmak isteyen firmalara yönelik hizmetler sunacağız. Yeni teknolojik ürün sergileme, ürün ile ilgili analiz raporlama gibi destekler vereceğiz. B-CUBE?e gelen girişimci adayı gençlere ve girişimcilere özel; teknolojik altyapı destekleri, teknolojik makine ve ekipmanlar, prototipleme-ürün geliştirme atölyesi, özel indirim ve ücretsiz üyelik anlaşmaları, tanıtım desteği, iş ve yatırımcı ağı destekleri gibi bazı imkânlar da sunacağız? diye konuştu.

  5. Yeni Hande Çilingir?ler çıkacak<br> Hizmete açtıkları merkezin Bursa?daki girişimciler ve girişimci adayı gençler için büyük bir heyecan oluşturacağını dile getiren Başkan Aktaş, ?Bursa olarak güçlü bir sanayiye sahibiz. Ama biz ağır sanayiyi mutlaka yüksek teknolojiyle buluşturmalıyız. Yüksek teknolojiyle sanayiyi daha üst segmente taşımak şehrin pastasını büyütmek, şehrin zenginleşmesini sağlamak ama özellikle de değişen şartları yakalamak noktasında çok önemli. Ben gelecek adına heyecanlıyım ve Hande Çilingir?lerin, yeni Insider?lerin Bursa'dan çıkacağına inanıyorum. Merkezimiz Bursa?mıza ve ülkemize hayırlı olsun? dedi.

    Yeni Hande Çilingir?ler çıkacak
    Hizmete açtıkları merkezin Bursa?daki girişimciler ve girişimci adayı gençler için büyük bir heyecan oluşturacağını dile getiren Başkan Aktaş, ?Bursa olarak güçlü bir sanayiye sahibiz. Ama biz ağır sanayiyi mutlaka yüksek teknolojiyle buluşturmalıyız. Yüksek teknolojiyle sanayiyi daha üst segmente taşımak şehrin pastasını büyütmek, şehrin zenginleşmesini sağlamak ama özellikle de değişen şartları yakalamak noktasında çok önemli. Ben gelecek adına heyecanlıyım ve Hande Çilingir?lerin, yeni Insider?lerin Bursa'dan çıkacağına inanıyorum. Merkezimiz Bursa?mıza ve ülkemize hayırlı olsun? dedi.

  6. Gençler için çok değerli<br> Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da teknolojinin, şehirlerde verimi ve konforu arttırmak, şehrin ahalisinin hayat standartlarını yükseltmek için şehirleri ileriye taşıyacak en önemli konulardan bir tanesi haline geldiğini söyledi. Bir zamanlar akıllı şehirciliğin sadece, trafikteki sinyalizasyon sistemlerinin otomasyonu olarak algılandığını hatırlatan Varank, ?Ama artık hayatın her alanında akıllı şehir uygulamaları ve teknolojileri var. Aslında her şeyin temelinde insan kaynağı var. Şehircilik teknolojileri ürünleri kendi kendine ortaya çıkmıyor. Uzaydan da gelmiyor. Dolayısıyla bunları geliştirecek olan yine insan ve burada insan kaynağına yatırım yapmak üzere de çok farklı uygulamalar yapıldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle yazılım öğretecek bir ekosistemi burada kuruyor olması Bursa'nın gençleri için çok değerlidir? diye konuştu.

    Gençler için çok değerli
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da teknolojinin, şehirlerde verimi ve konforu arttırmak, şehrin ahalisinin hayat standartlarını yükseltmek için şehirleri ileriye taşıyacak en önemli konulardan bir tanesi haline geldiğini söyledi. Bir zamanlar akıllı şehirciliğin sadece, trafikteki sinyalizasyon sistemlerinin otomasyonu olarak algılandığını hatırlatan Varank, ?Ama artık hayatın her alanında akıllı şehir uygulamaları ve teknolojileri var. Aslında her şeyin temelinde insan kaynağı var. Şehircilik teknolojileri ürünleri kendi kendine ortaya çıkmıyor. Uzaydan da gelmiyor. Dolayısıyla bunları geliştirecek olan yine insan ve burada insan kaynağına yatırım yapmak üzere de çok farklı uygulamalar yapıldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle yazılım öğretecek bir ekosistemi burada kuruyor olması Bursa'nın gençleri için çok değerlidir? diye konuştu.

  7. Tanıtım toplantısında Lab Ming Şirketi Kurucusu ve B-CUBE Mentörü Mustafa Aydın ?Fikirden Ürüne B-CUBE Yolculuğu? ve Kodluyoruz Yönetim Kurulu Başkanı Berat Kjamili ile Kodluyoruz Ceo?su Zeynep Basmacı ?Core-16 Programı? hakkında sunum yaptı.

    Tanıtım toplantısında Lab Ming Şirketi Kurucusu ve B-CUBE Mentörü Mustafa Aydın ?Fikirden Ürüne B-CUBE Yolculuğu? ve Kodluyoruz Yönetim Kurulu Başkanı Berat Kjamili ile Kodluyoruz Ceo?su Zeynep Basmacı ?Core-16 Programı? hakkında sunum yaptı.