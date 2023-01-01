Botanik Park'ta Akıllı Dönüşüm

Akıllı şehircilik uygulamalarıyla Bursa?yı geleceğe güvenle taşıyacak adımları bir bir atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Hizmete açtığı B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi ile Bursa?nın akıllı şehre dönüşümü konusunda önemli bir hamle gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, geçen ay HAVELSAN?la yapılan Nesnelerin İnterneti hizmetleri konusundaki işbirliğine şimdi de Botanik Park?ın akıllı dönüşümünü ekledi. Akıllı ve güvenli parklar ile akıllı sulama sistemlerini kapsayan işbirliğinin protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank?ın da katıldığı törende Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar arasında imzalandı.