Bursa'nın En 'Keskin Mirası'

Bursa?nın bugünlere köklü geçmişiyle, kültürel mirasıyla ve tarihi dokusuyla gelen bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu özellikleriyle de Bursa?nın her zaman ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Bursa?nın marka değerlerinden biri olan Bursa Bıçağının korunmasının ve geleceğe aktarılmasının önemini vurgulayan Başkan Aktaş, ??Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de şehrimizin kültürel zenginliklerine ve marka değerlerine sahip çıktık ve gelecek nesillere aktarmayı öncelikli görevlerimiz arasında gördük?? dedi.