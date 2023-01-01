Ajda Pekkan Ultra Lüks Villasını Sattı! Dudak Uçuklatan Rakam...
Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı!
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Ajda Pekkan, Sarıyer'deki villasını sonunda satmayı başardı.
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Türk müziğinin 'Süperstar'ı olarak anılan usta sanatçı Ajda Pekkan, yaklaşık üç yıldır Sarıyer'deki ultra lüks villasını satmak için uğraşıyordu.
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Pekkan, arapsaçına dönen 'ev satışı' hikayesini sonunda noktaladı. Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.
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Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatıyla ilgili sık sık güncelleme yapmıştı. Hatta bir emlak sitesinde Mart ayında villaya biçilen fiyat tam tamına 117 milyon 500 bin TL'ye çıkmıştı.
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Ajda Pekkan, üç senedir elinden çıkaramadığı evini de sonunda satmayı başardı.
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Takvim'in haberine göre; 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satan Süperstar, rahat bir nefes aldı.
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950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu.
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Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, bu bölgeye olan talebi artırmıştı.