Onların Her Eğitimi Gerçek Gibi Tatbikat

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine 85 yeni itfaiye eri daha kattı. Yılda ortalama 9 bini yangın, 19 bin olaya müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni personeli 240 saatlik işbaşı eğitiminden geçiriyor. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde, fiziki dayanıklılık testine tabi tutulan ve hünerlerini gösteren yeni itfaiye erleri, sahada karşılaşabilecekleri olayları da bire bir uygulamalı olarak görüyor.