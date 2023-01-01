Tıp Öğrencisini Eleyen 200.000 TL Değerindeki Soru!

Memura kira desteği nasıl olacak?
Memura kira desteği nasıl olacak?
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Sponsorlu İçerik
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama

Tıp Öğrencisini Eleyen 200.000 TL Değerindeki Soru!

Tıp fakültesi öğrencisi Emre Uçar'ı terleten sorunun yanıtı herkesi şaşırttı.

  1. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu izleyenleri ekran başına kilitledi. Tıp fakültesi öğrencisi Emre Uçar'ı terleten sorunun yanıtı herkesi şaşırttı.

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu izleyenleri ekran başına kilitledi. Tıp fakültesi öğrencisi Emre Uçar'ı terleten sorunun yanıtı herkesi şaşırttı.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

  3. Spordan sanata, tarihten coğrafyaya kadar pek çok kategoride genel kültür sorularının yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.

    Spordan sanata, tarihten coğrafyaya kadar pek çok kategoride genel kültür sorularının yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.

  4. Erzurum'dan yarışmaya katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirdi.

    Erzurum'dan yarışmaya katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirdi.

  5. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan genç yarışmacı, "Süleyman Saba'nın da dediği gibi; İyi bir Beşiktaşlı olmak için iyi bir insan olmak gerekir" diyerek yarışmaya heyecanlı bir giriş yaptı.

    Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan genç yarışmacı, "Süleyman Saba'nın da dediği gibi; İyi bir Beşiktaşlı olmak için iyi bir insan olmak gerekir" diyerek yarışmaya heyecanlı bir giriş yaptı.

  6. İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran genç yarışmacı, izleyenleri ekran başına topladı.

    İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran genç yarışmacı, izleyenleri ekran başına topladı.

  7. Seyirci joker hakkı, telefon joker hakkını ve yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, 50 Bin TL değerindeki soruda çift joker hakkını da kullandı.

    Seyirci joker hakkı, telefon joker hakkını ve yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, 50 Bin TL değerindeki soruda çift joker hakkını da kullandı.

  8. 100.000 TL değerindeki soruya da başarıyla yanıt veren Uçar, 200.000 Bin TL değerindeki soru karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    100.000 TL değerindeki soruya da başarıyla yanıt veren Uçar, 200.000 Bin TL değerindeki soru karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

  9. "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu hakkında bir fikri olmayan yarışmacı "A- İyi, Kötü ve Çirkin", "B) Er Ryan'ı Kurtarmak", "C) Bir Konuşabilse..." ve "D) Kış Uykusu" şıkları arasında kararsızlık yaşadı.

    "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu hakkında bir fikri olmayan yarışmacı "A- İyi, Kötü ve Çirkin", "B) Er Ryan'ı Kurtarmak", "C) Bir Konuşabilse..." ve "D) Kış Uykusu" şıkları arasında kararsızlık yaşadı.

  10. Soruya yanıt verme kararı alan yarışmacı C Şıkkı "Bir Konuşabilse..." seçeneğinde karar kıldı.

    Soruya yanıt verme kararı alan yarışmacı C Şıkkı "Bir Konuşabilse..." seçeneğinde karar kıldı.

  11. Ancak doğru yanıt A Şıkkı "İyi, Kötü ve Çirkin" olacaktı.

    Ancak doğru yanıt A Şıkkı "İyi, Kötü ve Çirkin" olacaktı.

  12. Genç yarışmacı, 30.000 Bin TL değerindeki ödül ile yarışmaya veda etti.

    Genç yarışmacı, 30.000 Bin TL değerindeki ödül ile yarışmaya veda etti.