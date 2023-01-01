Tıp Öğrencisini Eleyen 200.000 TL Değerindeki Soru!
Tıp fakültesi öğrencisi Emre Uçar'ı terleten sorunun yanıtı herkesi şaşırttı.
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan "Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu izleyenleri ekran başına kilitledi. Tıp fakültesi öğrencisi Emre Uçar'ı terleten sorunun yanıtı herkesi şaşırttı.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.
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Spordan sanata, tarihten coğrafyaya kadar pek çok kategoride genel kültür sorularının yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.
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Erzurum'dan yarışmaya katılan 19 yaşındaki Emre Uçar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirdi.
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Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan genç yarışmacı, "Süleyman Saba'nın da dediği gibi; İyi bir Beşiktaşlı olmak için iyi bir insan olmak gerekir" diyerek yarışmaya heyecanlı bir giriş yaptı.
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İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran genç yarışmacı, izleyenleri ekran başına topladı.
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Seyirci joker hakkı, telefon joker hakkını ve yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, 50 Bin TL değerindeki soruda çift joker hakkını da kullandı.
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100.000 TL değerindeki soruya da başarıyla yanıt veren Uçar, 200.000 Bin TL değerindeki soru karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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"Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?" sorusu hakkında bir fikri olmayan yarışmacı "A- İyi, Kötü ve Çirkin", "B) Er Ryan'ı Kurtarmak", "C) Bir Konuşabilse..." ve "D) Kış Uykusu" şıkları arasında kararsızlık yaşadı.
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Soruya yanıt verme kararı alan yarışmacı C Şıkkı "Bir Konuşabilse..." seçeneğinde karar kıldı.
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Ancak doğru yanıt A Şıkkı "İyi, Kötü ve Çirkin" olacaktı.
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Genç yarışmacı, 30.000 Bin TL değerindeki ödül ile yarışmaya veda etti.