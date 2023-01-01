Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 22 ANKARA, İZMİR, MANİSA VE AYDIN İÇİN SAĞANAK UYARISI İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.