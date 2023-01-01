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Adana, Mersin, Bodrum Ve Osmaniye'yi Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü

Dün gece etkili olan sağanak yağış; Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'de sabah saatlerinden bu yana etkisini göstermeye devam ediyor.

  1. OSMANİYE Osmaniye'de kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollar göle göndü, ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü.

    OSMANİYE Osmaniye'de kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yollar göle göndü, ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü.

  2. Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısının ardından Osmaniye'de, şiddetli yağış etkili oldu; bazı sokak ve caddeler göle döndü.

    Meteoroloji'nin sağanak ve fırtına uyarısının ardından Osmaniye'de, şiddetli yağış etkili oldu; bazı sokak ve caddeler göle döndü.

  3. Kuvvetli yağış ve fırtına, özellikle kırsal mahalleleri vurdu. Sakarcalık köyünde yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı.

    Kuvvetli yağış ve fırtına, özellikle kırsal mahalleleri vurdu. Sakarcalık köyünde yollar kapandı, kanallar taştı, ağaçlar yıkıldı.

  4. Ekili tarım arazileri de büyük zarar gördü. Bölgede yağışın aralıklarla sürdüğü belirtildi.

    Ekili tarım arazileri de büyük zarar gördü. Bölgede yağışın aralıklarla sürdüğü belirtildi.

  5. ADANA Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

    ADANA Adana'da sağanak ev ve iş yerlerinde baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

  6. Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

    Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise baskınları meydana geldi. Söz konusu yerler vatandaşlar tarafından temizlendi.

  7. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

    Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı kişilerin araçları arızalandı.

  8. Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

    Belediye çalışanları yollarda oluşan su birikintilerinin azalması için rögar ağızlarını temizledi.

  9. BODRUM Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    BODRUM Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

  10. Yağışlı hava nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

    Yağışlı hava nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

  11. Çamurlu suların döküldüğü yerlerde denizin rengi kahverengiye döndü.

    Çamurlu suların döküldüğü yerlerde denizin rengi kahverengiye döndü.

  12. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından turistler, çarşıda yoğunluk oluşturdu, tarihi yerleri ziyaret etmeyi sürdürdü.

    Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından turistler, çarşıda yoğunluk oluşturdu, tarihi yerleri ziyaret etmeyi sürdürdü.

  13. MERSİN Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

    MERSİN Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

  14. Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı.

    Kentte gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı.

  15. Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

    Yağış nedeniyle merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

  16. D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

    D-400 kara yolunun Huzurkent Mahallesi istikametinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

  17. Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Araçların yolda kaldığı mahallelerde yağmurla gelen suyun tahliyesi için Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerince çalışma başlatıldı.

  18. TARSUS'TA TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA Tarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.

    TARSUS'TA TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA Tarsus ilçesinde de ev ve iş yerleri sağanaktan etkilendi, Nacarlı Mahallesi'nde tarım arazilerinin bir kısmında su baskınları meydana geldi.

  19. Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.

    Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Cinköy ve Çiriştepe kavşağındaki derenin taşması nedeniyle çevresindeki arazilerin sular altında kaldığını, Sayköy ve Dedeler mahallelerinde de yağmurla karışık dolu yağdığını söyledi.

  20. TREN SEFERLERİ DURDURULDU Öte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı. Ekipler, raylarda temizlik çalışması başlattı. TCDD Taşımacılık AŞ, yağışlardan dolayı bugün Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin işletilemediğini bildirdi.

    TREN SEFERLERİ DURDURULDU Öte yandan, Tarsus-Mersin seferini yapan bir tren, raylarda oluşan birikinti nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolcular, diğer hattan gelen trene taşındı. Ekipler, raylarda temizlik çalışması başlattı. TCDD Taşımacılık AŞ, yağışlardan dolayı bugün Adana-Mersin arası yolcu trenlerinin işletilemediğini bildirdi.

  21. Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 22 ANKARA, İZMİR, MANİSA VE AYDIN İÇİN SAĞANAK UYARISI İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

    Adana, Mersin, Bodrum ve Osmaniye'yi sağanak vurdu, yollar göle döndü - 22 ANKARA, İZMİR, MANİSA VE AYDIN İÇİN SAĞANAK UYARISI İzmir, Aydın, Manisa ve Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Manisa ile güney ilçeleri başta olmak üzere Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.