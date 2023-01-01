Yapay Zeka Nostradamus'dan Akılalmaz Tahminler
Ölümcül yeni salgın...
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1500'lü yıllarda yaşamış olan Fransız hekim ve astrolog Michel de Nostredame tahminleri tekrar gündeme geldi. Daha önceki tahminlerinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. 'Yapay zeka Nostradamus' şaşkına çeviren 7 tahminde bulundu. İşte, "Yapay Zeka" ile Nostradamus'un yeni tahminleri...
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Ünlü Fransız kahin Nostradamus, 467 yıl önce kaleme aldığı Les Propheties adlı kitabında yer alan birçok tahmini gerçekleşti. Nostradamus'un Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikastı, 11 Eylül saldırıları gibi bir çok olayı önceden bilmesi "yapay zeka"yı harekete geçirdi.
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Yapay zeka Nostradamus isimli geliştirilen sistemle dünyayı bekleyen 7 tahminler açıklandı. İşte yapay zeka Nostradamus'tan akılalmaz tahminler...
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YAPAY ZEKA NOSTRADAMUS TAHMİNLERİ
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1- KANSERE ÇARE Mİ BULUNUYOR? Yapay Zeka Nostradamus'un ilk tahmini 2031 yılında kansere çare bulunacağı yönünde. Bu yılda tıbbi bir devrim yaşanacağını öngören 'Yapay Zeka Nostradamus', bu tedaviye yalnızca zenginlerin erişeceğini ve kitlesel bir sınıf mücadelesi başlayacağını iddia etti...
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2- İKLİM KAOSU Buna göre, 2050 yılında bizi büyük bir felaket bekliyor. İnsanlığın iklim değiikliği ile savaşı 30 yıldan daha kısa bir sürede zirveye ulaşabilir.
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3- YAPAY ZEKA DEVRİMİ Tüyler ürperten bir tahmin de: 2060 yılında yapay zekanın gelişiminin korku ve endişeye neden olacağı öngörülüyor. Robotlar ve makinaların gelişimi ile insan ve teknoloji arasındaki bağın yeniden öğrenilmesi gerekeceği iddia ediliyor. Geleceğin kasvetli olduğu, insanların işlerini kaybedeceği bu nedenle insanların teknoloji ile uyum sağlaması gerektiği söyleniyor.
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4- MARS'TA İLK KOLONİ Yapay zeka Nostradamus'a göre, Elon Musk'ın hayali 2074'te gerçekleşiyor. İnsanlık 21. yüzyılın sonunda Kızıl Gezegen'de koloni kuracak.
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5- SİBORGLAR GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR Kulağa bilim kurgu romanından bir kesit gibi gelse de 61 yıl sonra insan ve makinenin mükemmel birleşimi gerçek olacak.
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6- ÖLÜMCÜL YENİ SALGIN Koronavirüsten 65 yıl sonra ölümcül bir böcek tarafından yeni bir salgın baş gösterecek. AI Nostradamus 'bilinmeyen' bir hastalığın dünya üzerindeki tüm ulusları iş birliğine iteceğini söyledi.
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7- BARIŞ AI Nostradamus, 21. yüzyılın sonunda dünya barışının gerçekleşeceğini öngördü. 2085'teki küresel salgının ardından yapılan iş birliği ile 2099 sonrasında dünya barışının sağlanacağı belirtildi.
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NOSTRADAMUS 2022 YILI İÇİN BUNLARI SÖYLEMİŞ:
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DENİZLERDEKİ BALIKLAR YARI PİŞMİŞ HALE GELECEK Nostradamus 1555'te yayınlanan ve 942 şiirsel dörtlük içeren ünlü kitabı 'Les Propheties'te iklim değişikliğinin daha da kötüleşeceğini ve yükselen sıcaklıkların denizlerdeki balıkları 'yarı pişmiş' hale getireceğini ifade etti.
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Nostradamus kitabının bir başka bölümünde de şöyle yazmıştı:
'Kırk yıl gökkuşağı görünmeyecek
Kırk yıl her gün görülecek
Kuru toprak daha da kavrulacak
Görüldüğünde büyük sel olacak.
Fransız astrolog yıkıcı sellerin yakın gelecekte dünyayı vuracağını öne sürmüştü.
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"SAVAŞ AVRUPA'YA SIÇRAYACAK" Nostradamus'un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor ancak 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin 2022 bahar ayları olduğunu iddia etmiş. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor.
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GÖK TAŞI ÇARPACAK ARDINDAN DEPREM OLACAK!
'Üç gece gökten büyük bir ateş inecek
Sebep hem sersemletici hem de harikulade görünecek
az sonra deprem olacak.'
Nostradamus'un bu sözleri, dünyanın yangınlara ve büyük yıkımlara neden olabilecek çok sayıda asteroid tarafından vurulacağı olarak yorumlandı
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Bilimsel olarak NASA bu olayın gerçekleşmesi için 2021 yılının daha mümkün olduğunu dile getirirken, ünlü astrolog 2022 senesini işaret etmişti.
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KİTLESEL AÇLIK Nostradamus'a göre; insanlar iklim değişikliğinden etkilenen doğal kaynaklar için savaştıkça, kitlesel açlıkla da çatışmaların arttığı görülecek.