Yapay Zeka Nostradamus'dan Akılalmaz Tahminler

3- YAPAY ZEKA DEVRİMİ Tüyler ürperten bir tahmin de: 2060 yılında yapay zekanın gelişiminin korku ve endişeye neden olacağı öngörülüyor. Robotlar ve makinaların gelişimi ile insan ve teknoloji arasındaki bağın yeniden öğrenilmesi gerekeceği iddia ediliyor. Geleceğin kasvetli olduğu, insanların işlerini kaybedeceği bu nedenle insanların teknoloji ile uyum sağlaması gerektiği söyleniyor.