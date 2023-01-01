Kıymayı Sakın Böyle Yemeyin!

Birçok ev hanımı kıymayı hızlı bir şekilde çözdürmek için sıcak su kullanıyor. Oysa kıymayı yıkamak tüm besin değerini yok ettiği gibi bakteri üretmesine de yol açıyor. Özellikle sıcak havalarda kıyma bu uygulama nedeniyle besin zehirlenmesine de yol açabiliyor.