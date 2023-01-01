Yurt Dışında Kullanılan Oylar Türkiye'ye Getiriliyor
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.
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Yurt dışında yaşayan seçmenler için 20 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması devam ederken, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.
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Yurt dışından tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.
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Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilişi cumartesi gününe kadar sürecek.
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İstanbul Havalimanı'na muhafaza edilen oylar daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gönderilecek.
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Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.
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