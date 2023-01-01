Yurt Dışında Kullanılan Oylar Türkiye'ye Getiriliyor

Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Valilikten 'gümrük sahasına zorla girmeye çalışan grup' açıklaması
Faizsiz Masrafsız 10.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 10.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1,8 milyonu geçti
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1,8 milyonu geçti
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Erdoğan: 500 bin civarında mülteciyi briket evlere göndermeye başladık
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
Bakan Akar: Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
AYM'den, gar patlamasında tazminat davasının reddine 'hak ihlali' kararı
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
Erdoğan: Bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil rehavettir
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
28 Mayıs için geri sayım: İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
AK Parti'den Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili açıklama
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
MEB'den deprem bölgesine Bursluluk Sınavı'nda ek kontenjan
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
Bakan Bilgin'e 'KHK ile atılanlar' soruldu
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İşlemi uzayan EYT'lilere iki bayram ikramiyesi ödenecek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
İbrahim Kalın: Video kurgu ama unsurları gerçek
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Deniz Kuvvetleri FETÖ operasyonunda 26'sı halen görevde 30 gözaltı
Pandemi cezaları iade edilecek
Pandemi cezaları iade edilecek
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
İhtiyaç kredilerinde faiz yüzde 60'a çıktı
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19'dan daha ölümcül bir salgın çıkabilir
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Altın yatırımcıları dikkat: Seçim belirsizliği piyasayı çok etkiler
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 14 Mayıs'ı geçti
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Tüm OSB'lerde anaokulu açılacak
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Erdoğan'dan video açıklaması: Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Bu ilçede bitmek bilmeyen depremler ilçe sakinlerini tedirgin ediyor
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, kimse endişe etmesin
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Tarım Kredi'den sabit fiyat açıklaması
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
Erdoğan: Emekli maaşını daha da yukarı çıkaracağız
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı
YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini uzattı

Yurt Dışında Kullanılan Oylar Türkiye'ye Getiriliyor

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

  1. Yurt dışında yaşayan seçmenler için 20 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması devam ederken, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.

    Yurt dışında yaşayan seçmenler için 20 Mayıs'ta başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması devam ederken, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.

  2. Yurt dışından tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

    Yurt dışından tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

  3. Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilişi cumartesi gününe kadar sürecek.

    Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilişi cumartesi gününe kadar sürecek.

  4. İstanbul Havalimanı'na muhafaza edilen oylar daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gönderilecek.

    İstanbul Havalimanı'na muhafaza edilen oylar daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gönderilecek.

  5. Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

    Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.