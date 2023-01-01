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Kalp Krizini Tetikleyen Besinler

Vücut sağlığınızı korumanız için dengeli ve düzenli beslenmeniz gerekir. Özellikle tükettiğiniz besinler sağlığınız için çok önemlidir. Masum olarak gördüğünüz ve sağlıklı olarak bildiğiniz bazı yiyecekler farkında olmadan vücudunuza zarar vermenize sebep olabilir.

  1. Çünkü bazı yiyecekler kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve kalp krizi riskini artıyor. Özellikle uzmanlar bu besinlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini söylüyor.

    Çünkü bazı yiyecekler kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve kalp krizi riskini artıyor. Özellikle uzmanlar bu besinlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini söylüyor.

  2. Son yapılan araştırmalar 40 yaşın altındaki kişilerde bazı kalp hastalıklarının son on yılda arttığını buldu. Doktorlara göre, genellikle işlenmiş gıdaları yemeyi içeren batılı yaşam tarzı kalp hastalıklarını körüklüyor.

    Son yapılan araştırmalar 40 yaşın altındaki kişilerde bazı kalp hastalıklarının son on yılda arttığını buldu. Doktorlara göre, genellikle işlenmiş gıdaları yemeyi içeren batılı yaşam tarzı kalp hastalıklarını körüklüyor.

  3. Dr. Sharonne ve diğer kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlıklarını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli yiyeceklerden bazılarını paylaştı. Bu yiyeceklerin bilinçsizce tüketimi riskli durumlara sebep olabiliyor.

    Dr. Sharonne ve diğer kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlıklarını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli yiyeceklerden bazılarını paylaştı. Bu yiyeceklerin bilinçsizce tüketimi riskli durumlara sebep olabiliyor.

  4. Cips, tatlı, açma, gibi besinler doymuş yağ bakımından çok riskli. Özellikle işlenmiş etler kanser ve kalp hastalıkları riskini 2 katına çıkarıyor. İşte detaylar...

    Cips, tatlı, açma, gibi besinler doymuş yağ bakımından çok riskli. Özellikle işlenmiş etler kanser ve kalp hastalıkları riskini 2 katına çıkarıyor. İşte detaylar...

  5. MARGARİN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINA DİKKAT!

    MARGARİN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINA DİKKAT!

  6. Reynolds, gözlemsel çalışmaların , margarin ve bitkisel yağları tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğunu öne sürdüğünü, ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için bunun nedeninin net olmadığını söyledi. &#8203;

    Reynolds, gözlemsel çalışmaların , margarin ve bitkisel yağları tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğunu öne sürdüğünü, ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için bunun nedeninin net olmadığını söyledi. ​

  7. Hindistan cevizi yağı da endişe verici çünkü doymuş yağlardan oluşuyor ve kalp sağlığı riskleriyle bağlantılı.

    Hindistan cevizi yağı da endişe verici çünkü doymuş yağlardan oluşuyor ve kalp sağlığı riskleriyle bağlantılı.

  8. Reynolds, bu nedenle hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sorduğunu ve LDL kolesterolü yükselten önemli etkenlerden biri olduğunu fark ettiğini belirtti.

    Reynolds, bu nedenle hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sorduğunu ve LDL kolesterolü yükselten önemli etkenlerden biri olduğunu fark ettiğini belirtti.

  9. Ayrıca tavsiyeleri arasında "ölçülü olmak şartıyla" tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.

    Ayrıca tavsiyeleri arasında "ölçülü olmak şartıyla" tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.

  10. Ancak araştırmalara göre zeytinyağı en sağlıklı seçim. Reynolds, "İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır" dedi.

    Ancak araştırmalara göre zeytinyağı en sağlıklı seçim. Reynolds, "İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır" dedi.

  11. CİPSLERİ BİR KENARA BIRAKIN!

    CİPSLERİ BİR KENARA BIRAKIN!

  12. Reynolds, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı.

    Reynolds, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı.

  13. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması.

    Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması.

  14. Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.

    Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.

  15. Reynolds'a göre kapsamlı çalışmalar sonucunda, salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek büyük önem taşıyor

    Reynolds'a göre kapsamlı çalışmalar sonucunda, salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek büyük önem taşıyor

  16. Eğer bu besinleri çok seviyorsanız, yılda birkaç kez "özel günlerde" olmak üzere tüketmenin en güvenli yöntem olduğunu belirtiyor. Daha az yemeye çalışmanız durumunda büyük oranda kalbinizi de korumaya başarabilirsiniz

    Eğer bu besinleri çok seviyorsanız, yılda birkaç kez "özel günlerde" olmak üzere tüketmenin en güvenli yöntem olduğunu belirtiyor. Daha az yemeye çalışmanız durumunda büyük oranda kalbinizi de korumaya başarabilirsiniz