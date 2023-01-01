Seçmene Kör Cahil Dedi, Ağzının Payını Aldı!

Muhalif Gazeteci Fatih Portakal, YouTube'da yapmış olduğu bir açıklamada vatandaşları aşağılamış ve "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın." ifadelerini kullanmıştı.