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Seçmene Kör Cahil Dedi, Ağzının Payını Aldı!

Vatandaşlara yönelik kin ve nefret barındıran sözler kullanan Fatih Portakal'a Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural'dan tepki geldi.

  1. Muhalif Gazeteci Fatih Portakal, YouTube'da yapmış olduğu bir açıklamada vatandaşları aşağılamış ve "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

    Muhalif Gazeteci Fatih Portakal, YouTube'da yapmış olduğu bir açıklamada vatandaşları aşağılamış ve "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

  2. Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Sözcü TV spikeri Fatih Portakal'a ağzının payını verdi.

    Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Sözcü TV spikeri Fatih Portakal'a ağzının payını verdi.

  3. Portakal'ın bazı oy kullanan seçmene "Kör cahil" demesine sessiz kalamayan Ural mahkemede hakaret sayılmayan kelimeleri de tek tek saydı.

    Portakal'ın bazı oy kullanan seçmene "Kör cahil" demesine sessiz kalamayan Ural mahkemede hakaret sayılmayan kelimeleri de tek tek saydı.

  4. Ural "Bunlar bırakın taraflılığı kendi tarafının fanatiği. Bizlere seçmenlere kör cahil diyor. Ben de onların ittifakına oy atanlar kırılmasın diye o insanları kırmayın diyorum. Farkımıza bakar mısınız?" dedi.

    Ural "Bunlar bırakın taraflılığı kendi tarafının fanatiği. Bizlere seçmenlere kör cahil diyor. Ben de onların ittifakına oy atanlar kırılmasın diye o insanları kırmayın diyorum. Farkımıza bakar mısınız?" dedi.

  5. Sunucu Fatih Portakal'ı hedef alarak ayrıca "Dün avukatımı aradım, bu Fatih Portakal kör cahil... Yalaka, yandaş, saymakla bitmeyecek anormallikler, hayatın doğal akışında sen kime diyebilirsin bunu. Fakat vahameti söylüyorum size.

    Sunucu Fatih Portakal'ı hedef alarak ayrıca "Dün avukatımı aradım, bu Fatih Portakal kör cahil... Yalaka, yandaş, saymakla bitmeyecek anormallikler, hayatın doğal akışında sen kime diyebilirsin bunu. Fakat vahameti söylüyorum size.

  6. Benim avukatıma dedim ki; hakaretler havada uçuşuyor. Bunlar su değilmiş; Alçak, yalaka, lavuk, arsız, dönek, sefil, yardakçı, omurgasız, densiz...

    Benim avukatıma dedim ki; hakaretler havada uçuşuyor. Bunlar su değilmiş; Alçak, yalaka, lavuk, arsız, dönek, sefil, yardakçı, omurgasız, densiz...

  7. Normal karşılanan her şeyi benim de yapmam hakkım var. Adam kör cahil diyor, ben buna tahammül edeceğim..." dedi.

    Normal karşılanan her şeyi benim de yapmam hakkım var. Adam kör cahil diyor, ben buna tahammül edeceğim..." dedi.