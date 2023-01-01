Ankara'da Sağanak Sele Neden Oldu
Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
-
Etimesgut, Eryaman, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede hızlandı, yer yer dolu yağışı meydana geldi.
-
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
-
Bazı araçlar su ile kaplı yollarda güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı.
-
METEOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden Ankaralıları uyardı.
-
Açıklamada, Ankara'nın kuzey ve batısında başlayan gök gürültülü sağanak yağışın saat 19.00'a kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.
-
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
-
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da olumsuzluklara müdahale etmek üzere bin 205 araç ve 2 bin 340 personelin sahada olduğunu belirtti.