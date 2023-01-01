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Ankara'da Sağanak Sele Neden Oldu

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

  1. Etimesgut, Eryaman, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede hızlandı, yer yer dolu yağışı meydana geldi.

    Etimesgut, Eryaman, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede hızlandı, yer yer dolu yağışı meydana geldi.

  2. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

    Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

  3. Bazı araçlar su ile kaplı yollarda güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı.

    Bazı araçlar su ile kaplı yollarda güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı.

  4. METEOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden Ankaralıları uyardı.

    METEOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden Ankaralıları uyardı.

  5. Açıklamada, Ankara'nın kuzey ve batısında başlayan gök gürültülü sağanak yağışın saat 19.00'a kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, Ankara'nın kuzey ve batısında başlayan gök gürültülü sağanak yağışın saat 19.00'a kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

  6. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

    Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

  7. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da olumsuzluklara müdahale etmek üzere bin 205 araç ve 2 bin 340 personelin sahada olduğunu belirtti.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da olumsuzluklara müdahale etmek üzere bin 205 araç ve 2 bin 340 personelin sahada olduğunu belirtti.