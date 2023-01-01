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Memur Ve Emekli Maaşına 3 Büyük Zam Geliyor!

Yeni maaşlar ne kadar olacak bomba detaylar var

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın maaşlara ve bayram ikramiyesine zam sinyali vermesi milyonları heyecanlandırdı. Detaylar merakla beklenirken, çeşitli formüller de gündeme geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın maaşlara ve bayram ikramiyesine zam sinyali vermesi milyonları heyecanlandırdı. Detaylar merakla beklenirken, çeşitli formüller de gündeme geldi.

  2. Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler olacak. Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ile kademeli ek zam müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün de "En düşük emekli maaşını 7 bin 500, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" demesi heyecan yarattı. Emeklileri Haziran ve Temmuz'da peş peşe zamlar beklerken, gündemdeki formüller şöyle...

    Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri memurlara ve emeklilere ek iyileştirmeler olacak. Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ile kademeli ek zam müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün de "En düşük emekli maaşını 7 bin 500, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" demesi heyecan yarattı. Emeklileri Haziran ve Temmuz'da peş peşe zamlar beklerken, gündemdeki formüller şöyle...

  3. Takvim'de yer alan habere göre Ramazan Bayramı ikramiyesi yaklaşık yüzde 82 zam yapılarak 2 bin lira olarak ödenmişti. Şimdi yeni artış planlanıyor. Bu artışın 28 Haziran'dan önce yatırılacak Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yetiştirilmesi gündemde.

    Takvim'de yer alan habere göre Ramazan Bayramı ikramiyesi yaklaşık yüzde 82 zam yapılarak 2 bin lira olarak ödenmişti. Şimdi yeni artış planlanıyor. Bu artışın 28 Haziran'dan önce yatırılacak Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yetiştirilmesi gündemde.

  4. Bayram ikramiyesinin en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, eğer kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans olursa 2 bin 900, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesine ulaşılacak.

    Bayram ikramiyesinin en az 2 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, eğer kamu işçilerine yapılan yüzde 45 artış referans olursa 2 bin 900, yüzde 82'lik önceki ikramiye artışı dikkate alınırsa 3 bin 640 lira seviyesine ulaşılacak.

  5. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler gündemde. Bu kapsamda bir düzenleme taban emekli aylığında olacak. Nisan ödeme döneminde 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, refah payı ve maaşa göre farklı ek iyileştirmeler gündemde. Bu kapsamda bir düzenleme taban emekli aylığında olacak. Nisan ödeme döneminde 5 bin 500 liradan yaklaşık yüzde 36 artışla 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor.

  6. Burada yine yüzde 36'lık oran uygulanırsa en düşük maaşta 10 bin 200 lira seviyesi görülebilecek. Bir düzenleme de halen 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin lira aralığında ve 20 bin lira üzerinde olan aylıklara kademeli ek zam yapılacak. Bunun seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da mümkün.

    Burada yine yüzde 36'lık oran uygulanırsa en düşük maaşta 10 bin 200 lira seviyesi görülebilecek. Bir düzenleme de halen 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için olacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin lira aralığında ve 20 bin lira üzerinde olan aylıklara kademeli ek zam yapılacak. Bunun seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da mümkün.

  7. Temmuz'da memurlar gibi yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirme var. Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını, artışın memur emeklilerine de yansıtılacağını açıklamıştı.

    Temmuz'da memurlar gibi yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirme var. Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını, artışın memur emeklilerine de yansıtılacağını açıklamıştı.

  8. Maaşa göre artış farklılaşacak. Bir kısmı seyyanen de yapılabilecek. En düşük memur aylığı halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira. Bu rakama göre en düşük maaşta yüzde 85'i aşan artış oluşacak. Aynı artış en düşük memur emeklisi aylığına yansıtılırsa 7 bin 901 liradan 14 bin 616 liraya ulaşılacak.

    Maaşa göre artış farklılaşacak. Bir kısmı seyyanen de yapılabilecek. En düşük memur aylığı halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira. Bu rakama göre en düşük maaşta yüzde 85'i aşan artış oluşacak. Aynı artış en düşük memur emeklisi aylığına yansıtılırsa 7 bin 901 liradan 14 bin 616 liraya ulaşılacak.

  9. Ayrıca 1'inci dereceye gelen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanması için düzenleme yapılacak. Kapsama girecek memurların emekli aylıkları mevcut maaş katsayısına göre 2 bin 435 lira yükselecek. Düzenleme emekli ikramiyelerine de yansıyacak. Bu düzenlemeden yararlanan memurun ikramiyesi 30 yıl hizmetle emekli olmuşsa 84 bin lira artacak. 35 yıl hizmetle emekli olanın ikramiyesindeki artış 98 bin lira olacak.

    Ayrıca 1'inci dereceye gelen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanması için düzenleme yapılacak. Kapsama girecek memurların emekli aylıkları mevcut maaş katsayısına göre 2 bin 435 lira yükselecek. Düzenleme emekli ikramiyelerine de yansıyacak. Bu düzenlemeden yararlanan memurun ikramiyesi 30 yıl hizmetle emekli olmuşsa 84 bin lira artacak. 35 yıl hizmetle emekli olanın ikramiyesindeki artış 98 bin lira olacak.