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Sakarya'da Traktör Fabrikasında Yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

  1. Sakarya'nın Arifiye ilçesi Başak Sokak'taki bir traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Sakarya'nın Arifiye ilçesi Başak Sokak'taki bir traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

  2. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  3. Alevler ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

    Alevler ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

  4. Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, yangının firmaları ile ilgili olmadığını söyledi.

    Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, yangının firmaları ile ilgili olmadığını söyledi.

  5. Yangının fabrikanın taşeron firmasında çıktığını vurgulayan Bayramoğlu, "Başak Traktör'ün taşeronu olan bir firmada bizim fabrikamıza yakın bir firmada boyahane kısmında küçük bir yangın çıktı. Sağolsun itfaiyemiz müdahale etti, kısa zamanda söndürüldü. Bir sıkıntımız yok. Çok şükür yaralı veya can kaybı, dolayısıyla bir sıkıntı yok, her şey kontrol altında." diye konuştu.

    Yangının fabrikanın taşeron firmasında çıktığını vurgulayan Bayramoğlu, "Başak Traktör'ün taşeronu olan bir firmada bizim fabrikamıza yakın bir firmada boyahane kısmında küçük bir yangın çıktı. Sağolsun itfaiyemiz müdahale etti, kısa zamanda söndürüldü. Bir sıkıntımız yok. Çok şükür yaralı veya can kaybı, dolayısıyla bir sıkıntı yok, her şey kontrol altında." diye konuştu.

  6. Yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını, itfaiye raporu sonrası belirleneceğini belirten Bayramoğlu, "Yangın, bize çalışan taşeron firmamızın boyahane kısmında çıktı, yani bu yangının Başak Traktör ile ilgisi yok. Çok kısa sürede yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldı, bizim üretimimiz devam ediyor, bizi aksatacak veya bizim fabrikamız ile ilgili bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

    Yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını, itfaiye raporu sonrası belirleneceğini belirten Bayramoğlu, "Yangın, bize çalışan taşeron firmamızın boyahane kısmında çıktı, yani bu yangının Başak Traktör ile ilgisi yok. Çok kısa sürede yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldı, bizim üretimimiz devam ediyor, bizi aksatacak veya bizim fabrikamız ile ilgili bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.