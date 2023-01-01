Sakarya'da Traktör Fabrikasında Yangın

Yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını, itfaiye raporu sonrası belirleneceğini belirten Bayramoğlu, "Yangın, bize çalışan taşeron firmamızın boyahane kısmında çıktı, yani bu yangının Başak Traktör ile ilgisi yok. Çok kısa sürede yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldı, bizim üretimimiz devam ediyor, bizi aksatacak veya bizim fabrikamız ile ilgili bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.