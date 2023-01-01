Torununa Dava Açmış!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses arasında iyice ipler gerildi. Oğluyla vasi atama davası nedeniyle karşı karşıya gelen İbrahim Tatlıses, bu defa torunuyla mahkemelik oldu. Usta sanatçı Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'in evini işgal ettiğini belirterek dava açtı.