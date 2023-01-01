Ebru Gündeş Bomba Haberi Verdi
Ebru Gündeş son paylaşımıyla günler sonra ortaya çıktı. Bomba haberi yaptığı paylaşımla veren Gündeş, hayranlarını heyecanlandırdı
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Şarkılarıyla hafızalara kazınan Ebru Gündeş, son zamanlarda gözlerden uzak hayatını yaşamaya başladı. Magazin gündeminde de yer almayan Ebru Gündeş son paylaşımıyla günler sonra ortaya çıktı. Bomba haberi yaptığı paylaşımla veren Gündeş, hayranlarını heyecanlandırdı.
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir dönem magazin haberine özel hayatında yaşadığı aksiliklerle gündeme geldi.
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Yakın arkadaşı Hadise ile hakkında çıkan iddialara bile cevap vermeyen ve gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" cümleleri ile dikkat çekmişti.
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Günler sonra ortaya bomba gibi bir haberle çıkan Ebru Gündeş hayranlarını sevinden haberi sosyal medya hesabından verdi.
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"EBRU'NUN STÜDYO HALLERİ" Çekildiği stüdyo halini Instagram hesabı üzerinden paylaşan Gündeş, "Bu kadar yüzümü güldüren şey albüme çok güzel bir şarkı daha söyleyecek olmamdı. Ebru'nun stüdyo halleri." notunu düştü.
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Bunun üzerine hayranları "Artık şu albümü çıkart"
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"Gözünü seveyim Ebru ne zaman geliyor albüm"
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"Sesini duymayı özledik çıksın şu bomba albüm" şeklinde yorumlarda bulundular.