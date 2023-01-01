Ebru Gündeş Bomba Haberi Verdi

Yakın arkadaşı Hadise ile hakkında çıkan iddialara bile cevap vermeyen ve gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" cümleleri ile dikkat çekmişti.