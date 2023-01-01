Gabar'da Yeni Petrol Rezervi
Gabar'da yeni petrol rezervi
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Şırnak Valisi Osman Bilgin, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü artezyen kuyusundan petrol çıktığını söyledi.
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Sondaj çalışmasında günlük 15 bin varil petrol rezervi çıkarılacak.
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Bilgin, "Sadece Şehit Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda daha çalışma yapılacak. Ama Esma Çevik sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı.
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Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok ama şunu söyleyebiliriz, mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğu, Gabar'ın bir petrol noktası olduğu yönünde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor" dedi.
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ifadesini kullanan Bilgin, "Şırnak'ta şu anda 8 ayrı bölgede keşif çalışması yapılıyor. Bu da şu demek oluyor, Şırnak'ın tüm dağlarında keşifle ilgili çalışmalar yapılıyor.
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Kentin kabuğunu kırdığını ve bundan sonraki süreçte istihdam sıkıntısı yaşanmayacağını dile getiren Bilgin, Şırnak'ın artık sporla, üretimle ve istihdamla anılacağını kaydetti.
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