Kahve Hangi Saatlerde İçilmez?

Kahve hangi saatlerde içilmeli? Hangi saatlerde kahve içilmez? Kahve sabah mı içilir akşam mı YASEMİN - 25.05.2023 22:43 HABERE DÖN Galeri Slayt Gösterisi 1/9 Tweetle Facebook'ta paylaş Faydaları saymakla bitmeyen kahve en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor. Uzmanlar tadı adeta bağımlılık yapan kahveyi tüketirken yanlış saatte tüketmenin faydadan çok zarar getirdiği konusunda uyarıyor. Peki, son günlerin merak konusu haline gelen kahve hangi saatlerde içilmeli, kahve sabah mı içilir akşam mı içilir? İşte günün sorusu hakkında bilmeniz gerekenler...