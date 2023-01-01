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Ünlü İsimler Oylarını Böyle Kullandı

Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin sandık başından yansıyan fotoğrafları...

  1. MERVE DİZDAR Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Dizdar, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oyunu Kadıköy Lisesi'nde kullandı.

    MERVE DİZDAR Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Dizdar, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oyunu Kadıköy Lisesi'nde kullandı.

  2. Ülkeme böyle bir ödülle gelmek çok büyük gurur verici, çok mutluyum. Çok önemli duygular içerisindeyim, benim için böyle şeyler çok önemli, heyecandan konuşamıyorum bile, çok teşekkür ederim." dedi.

    Ülkeme böyle bir ödülle gelmek çok büyük gurur verici, çok mutluyum. Çok önemli duygular içerisindeyim, benim için böyle şeyler çok önemli, heyecandan konuşamıyorum bile, çok teşekkür ederim." dedi.

  3. SEZEN AKSU Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz?daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Aksu sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz?da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    SEZEN AKSU Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beykoz?daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Aksu sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz?da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Okula geldiği ve sandığa gittiği süre zarfı içinde Aksu hayranlarını kırmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

  4. Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

    Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

  5. CEM YILMAZ Komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi?ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı. Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Yılmaz?ın gençlerden ?100 TL para? istemesi gülüşmelere neden oldu.

    CEM YILMAZ Komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi?ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı. Oyunu kullanan ünlü komedyen, sandık görevlilerine 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çekildi. O esnada Yılmaz?ın gençlerden ?100 TL para? istemesi gülüşmelere neden oldu.

  6. NEJAT İŞLER Oyuncu Nejat İşler de Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Bodrum'da yaşayan İşler, komşularıyla da bir süre sohbet edip, okuldan ayrıldı.

    NEJAT İŞLER Oyuncu Nejat İşler de Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Bodrum'da yaşayan İşler, komşularıyla da bir süre sohbet edip, okuldan ayrıldı.

  7. OZAN GÜVEN Ünlü oyuncu Ozan Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi TSYD Yerleşkesi'ne geldi. Güven, oyunu 1225 nolu sandıkta kullandı. Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Güven, daha sonra "Hayırlı olsun inşallah." diyerek okuldan ayrıldı.

    OZAN GÜVEN Ünlü oyuncu Ozan Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi TSYD Yerleşkesi'ne geldi. Güven, oyunu 1225 nolu sandıkta kullandı. Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi. Güven, daha sonra "Hayırlı olsun inşallah." diyerek okuldan ayrıldı.

  8. SERENAY SARIKAYA

    SERENAY SARIKAYA

  9. ALP KIRŞAN

    ALP KIRŞAN

  10. AYNUR AYDIN

    AYNUR AYDIN

  11. FERHAT GÖÇER

    FERHAT GÖÇER

  12. SEREN SERENGİL

    SEREN SERENGİL

  13. HAMDİ ALKAN

    HAMDİ ALKAN

  14. HATİCE

    HATİCE

  15. KIVANÇ TATLITUĞ

    KIVANÇ TATLITUĞ

  16. DİLAN ÇİÇEK DENİZ

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ