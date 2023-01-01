Tatlıses açıklamasına şu şekilde devam etti. "Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için onların beni deli olarak görmesinden üzüntü duyduğum için açtım o davayı. Bu zamana kadar sustum 7 yıldır bir şey demedim. Tabii ki oturabilir ama bana deli dediler. Ben evlatlarıma bakıyorum o zaman o da evladına baksın. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum, benim gibi bir baba, benim gibi bir dede bulamazlar. Bu arada ev Seyrantepe'de Sarıyer'de değil."