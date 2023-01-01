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"Bana Deli Dediler..."

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses arasında iyice ipler gerildi.

  1. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses arasında iyice ipler gerildi. Oğluyla vasi atama davası nedeniyle karşı karşıya gelen İbrahim Tatlıses, bu defa torunuyla mahkemelik oldu. Torununa dava açan usta sanatçı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte üzüntüsünü dile getiren Tatlıses'ten dikkat çeken açıklamalar...

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses arasında iyice ipler gerildi. Oğluyla vasi atama davası nedeniyle karşı karşıya gelen İbrahim Tatlıses, bu defa torunuyla mahkemelik oldu. Torununa dava açan usta sanatçı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte üzüntüsünü dile getiren Tatlıses'ten dikkat çeken açıklamalar...

  2. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim devam ediyor. Uzun zamandır küs olduğu Ahmet Tatlıses'le sık sık haberleri çıkan usta sanatçı, bu sefer torunuyla başı derde girdi.

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim devam ediyor. Uzun zamandır küs olduğu Ahmet Tatlıses'le sık sık haberleri çıkan usta sanatçı, bu sefer torunuyla başı derde girdi.

  3. "5 YILDIR EVİMDE İZİNSİZ OTURUYOR" İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'e evinde 5 yıldır izinsiz oturduğu iddiasıyla dava açtı.

    "5 YILDIR EVİMDE İZİNSİZ OTURUYOR" İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'e evinde 5 yıldır izinsiz oturduğu iddiasıyla dava açtı.

  4. Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir."

    Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada İbrahim Tatlıses'in avukatı Yağız Karadenizli, "Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir'e yerleşmiştir."

  5. "Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.

    "Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir" dedi.

  6. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.

    Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.

  7. İBRAHİM TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU! "Bana deli dediler" diyen Tatlıses açıklamasıyla dikkat çekti.

    İBRAHİM TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU! "Bana deli dediler" diyen Tatlıses açıklamasıyla dikkat çekti.

  8. Tatlıses açıklamasına şu şekilde devam etti. "Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için onların beni deli olarak görmesinden üzüntü duyduğum için açtım o davayı. Bu zamana kadar sustum 7 yıldır bir şey demedim. Tabii ki oturabilir ama bana deli dediler. Ben evlatlarıma bakıyorum o zaman o da evladına baksın. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum, benim gibi bir baba, benim gibi bir dede bulamazlar. Bu arada ev Seyrantepe'de Sarıyer'de değil."

    Tatlıses açıklamasına şu şekilde devam etti. "Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için onların beni deli olarak görmesinden üzüntü duyduğum için açtım o davayı. Bu zamana kadar sustum 7 yıldır bir şey demedim. Tabii ki oturabilir ama bana deli dediler. Ben evlatlarıma bakıyorum o zaman o da evladına baksın. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum, benim gibi bir baba, benim gibi bir dede bulamazlar. Bu arada ev Seyrantepe'de Sarıyer'de değil."