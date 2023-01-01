'Erdoğan'ın Oyu %20'Yi Geçemez' Diyenlere Tokat Gibi Cevap!

Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşındı. Orada evlenen ve 3 çocuğu daha dünyaya gelen oyuncu Karel, CHP yanlısı gazeteci Uğur Dündar'ın provokatif tweetllerinde bahsetttiği 'Erdoğan'ın oyu %20'yi geçemez' sözlerine seçim zaferiyle yanıt verdi.

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