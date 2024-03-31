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Belediye Seçimleri (Yerel Seçimler) Ne Zaman? (2024 Türkiye Yerel Seçimi)

Belediye seçimleri yani yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor.

  1. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimler 2024 yılında yapılacak. Gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, yeni belediye başkanları, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Peki, belediye seçimleri (yerel seçimler) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    2024 Türkiye Yerel Seçimleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimler 2024 yılında yapılacak. Gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, yeni belediye başkanları, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri seçilecek. Peki, belediye seçimleri (yerel seçimler) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

  2. BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN? Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

    BELEDİYE SEÇİMLERİ (YEREL SEÇİMLER) NE ZAMAN? Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

  3. YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR? Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor. İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler; - Büyükşehir Belediye Başkanı - İl Belediye Başkanı - İlçe Belediye Başkanı - Belde Belediye Başkanı - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri - Mahalle muhtarları - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

    YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR? Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor. İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler; - Büyükşehir Belediye Başkanı - İl Belediye Başkanı - İlçe Belediye Başkanı - Belde Belediye Başkanı - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri - Mahalle muhtarları - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.