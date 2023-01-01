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Bayraklı Tüneli'nde TIR'da Yangın

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde çıkan yangında bir TIR kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 38 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  1. Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünellerde 35 TKD 58 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünellerde 35 TKD 58 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

  2. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı.

    Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı.

  3. Tünelin içi dumanla doldu.

    Tünelin içi dumanla doldu.

  4. Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi.

    Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi.

  5. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

  6. Oluşan duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.

    Oluşan duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.

  7. Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 32 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinden 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 32 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinden 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  8. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

    Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

  9. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, dumandan ekilenlerin Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, dumandan ekilenlerin Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.